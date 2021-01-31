Лига 1. Лорьян - ПСЖ 3:2. Сенсация года во Франции

Первая команда чемпионата проиграла 19-й - вы в это верите?! Впрочем, "ПСЖ" после назначения Почеттино играл так слабо, что рано или поздно это должно было случиться.

Сегодня на вязком поле в Лорьяне чемпион выглядел командой из середины таблицы. Комбинации не получались, дриблинг Неймара поперек-назад только вредил, Мбаппе опять затерялся.

Воспользовавшись состоянием "ПСЖ", "Лорьян" даже счет открыл в матче - Адриан Грбич до последнего поборолся за мяч, того подхватил Абержель и отправил аккурат в девятку.

Нельзя сказать, что и после этого в игре Парижа что-то поменялось. Да, чуть быстрее забегали и стали выполнять больше кроссов. Но это все. И если бы не персонаж по имени Убулен Мендес, в матче даже не было бы интриги. А так Мендес привез на свои ворота три пенальти (один отменил судья после ВАР), Неймар оформил дубль с точки и создал иллюзию победы на классе.

Но это был самообман. "ПСЖ" создал аж один острый момент с игры за 90 минут, и под занавес игры заслуженно был наказан за пассивность - сперва крутой проход по центру удался конголезцу Йоану Висса, а затем защита чемпиона позволила выбежать один на один Терему Моффи, и нигериец не сплоховал.

У "ПСЖ" колоссальные проблемы то ли с позиционным нападением, то ли с мотивацией, то ли со всем сразу. В ЛЧ с такой игрой делать нечего, это точно. А вот во Франции столичный суперклуб идет вторым с 45 очками в активе. У "Лорьяна" 18 баллов и 18-я позиция.

22-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "ПСЖ" - 3:2

Голы: Абержель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+1 - Неймар, 45, 58 (оба - с пенальти)

"Лорьян": Дрейер - Мендес, Гравильон, Лапорт, Морель, Эрго - Лорьент (Висса, 61), Монкондью (Чалоба, 46), Абержель, Ле Фее - Грбич (Моффи, 61)

"ПСЖ": Рико - Флоренци, Керер, Кимпембе, Курзава - Данилу Перейра, Паредес (Гуйе, 81) - Ди Мария (Сарабия, 81), Мбаппе, Неймар - Икарди

Предупреждения: Ле Фее, 12, Монкондью, 28, Абержель, 90 - Данилу, 2, Паредес, 75