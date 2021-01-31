Лига 1. Лилль - Дижон 1:0. Доги вернулись на чистое первое место

Сенсационное поражение Парижа от "Лорьяна" (2:3) моментально сказалось на турнирном положении чемпиона. Он снова третий, а лидерство перешло к "Лиллю"!

"Дижон" идет в зоне вылета, но после нового года команда не разваливается и пытается цепляться в каждом матче. То же самое мы увидели и сегодня - гости били по воротам со всевозможных позиций, выполнили аж 20 обводок, 19 отборов и 17 перехватов. По всем этим показателям "Дижон" опередил "Лилль". А вот с голами не вышло.

Сказалось индивидуальное мастерство. У "Догов" тоже не было много моментов - можно вспомнить лишь сэйв Рачоппи после удара головой Ботмана, а также неиспользованный момент Бамба после навеса Челика. Но свой мяч команда Кристофа Гальтье забила.

Помог центрбек "Дижона" Экюэль Манга - габонец заигрался с мячом, подарил его Языджи, и тот легко преобразовал перехват в гол.

Для "Догов" это шестая победа в пяти последних встречах. И хотя все (!) они были добыты с разницей в один гол, это сути не меняет. "Лилль" на первом месте после 22 туров с 48 очками. Вторым идет "Лион" с 46 очками, третьим - "ПСЖ" с 45.

"Дижон" же остался на предпоследней позиции с 15 очками. От спасительной 17-й строчки его отделяет одна победа.

22-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Дижон" - 1:0

Гол: Языджи, 29

"Лилль": Меньян - Челик (Тиаго Джало, 70), Фонте, Ботман, Брадарич - Араужо, Андре, Сумаре (Ренату Санчеш, 81), Бамба (Шека, 81) - Языджи (Иконе, 70), Дэвид (Веа, 84)

"Дижон": Рачоппи - Буй (Шафик, 67), Экюэль Манга, Пансо, Музинга - Лаутоа, Ндонг - Ассале (Эбимбе, 25), Мари (Саммаритано, 67), Целина (Добре, 80) - Мама Бальде

Предупреждения: Ботман, 13, Шека, 82 - Музинга, 75