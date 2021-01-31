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Неймар: Я хочу остаться в ПСЖ. Также хочу, чтобы Мбаппе остался

Франция
(1 голосов)

Бразилец хочет, чтобы "Пари Сен-Жермен" стал великой командой

Неймар: Я хочу остаться в ПСЖ. Также хочу, чтобы Мбаппе остался
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что хочет продолжить карьеру в Париже.

"Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое изменилось, я не могу точно объяснить, что именно. Но я адаптировался, стал спокойнее, счастливее. Я хочу остаться в "ПСЖ". Я также хочу, чтобы Мбаппе остался. Мы хотим, чтобы "ПСЖ" стал великой командой. Я хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего", – рассказал бразильский форвард.

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Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017-го года. Текущее соглашение бразильца с французским клубом рассчитано до 2022-го года.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провел 16 матчей, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
GFFN

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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
31.01.2021 в 22:25
На мою суб'єктивну думку, Неймар ніколи не перейде в клуб типу Ліверпуля. Там треба забути своє Я хочу так, Я не буду інакше, а працювати на користь команди ( клубу ) як на полі, так і поза його межами. Ну, це якщо він хоче виграти щось інше, ніж Ліга1.
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football_soccer (Украина)
31.01.2021 в 22:08
Остаться , что бы взять реванш у грозного Лорьяна!!
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