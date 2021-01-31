Неймар: Я хочу остаться в ПСЖ. Также хочу, чтобы Мбаппе остался

Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что хочет продолжить карьеру в Париже.

"Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое изменилось, я не могу точно объяснить, что именно. Но я адаптировался, стал спокойнее, счастливее. Я хочу остаться в "ПСЖ". Я также хочу, чтобы Мбаппе остался. Мы хотим, чтобы "ПСЖ" стал великой командой. Я хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего", – рассказал бразильский форвард.