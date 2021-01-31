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Неймар: Я хочу остаться в ПСЖ. Также хочу, чтобы Мбаппе остался
Бразилец хочет, чтобы "Пари Сен-Жермен" стал великой командой
Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что хочет продолжить карьеру в Париже.
"Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое изменилось, я не могу точно объяснить, что именно. Но я адаптировался, стал спокойнее, счастливее. Я хочу остаться в "ПСЖ". Я также хочу, чтобы Мбаппе остался. Мы хотим, чтобы "ПСЖ" стал великой командой. Я хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего", – рассказал бразильский форвард.
Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017-го года. Текущее соглашение бразильца с французским клубом рассчитано до 2022-го года.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провел 16 матчей, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
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