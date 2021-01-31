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Почеттино о поражении от Лорьяна: Похоже, что это была наша худшая игра
Аргентинский наставник прокомментировал поражение парижан
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подвел итоги
"Мы приложили усилия и сыграли во втором тайме намного лучше, чем в первом. Чувствовали, что игра была под контролем, но потом мы проиграли, пропустив два мяча.
Нам нужно прогрессировать, мы продолжим работать. Похоже, что это была наша худшая игра, но мы работаем как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, и игроки будут становиться лучше.
Сегодня произошел несчастный случай, нужно идти дальше. В среду у нас будет еще один матч, и это хорошая возможность сыграть лучше, чем сегодня", – рассказал аргентинский наставник.
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