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Почеттино о поражении от Лорьяна: Похоже, что это была наша худшая игра

Франция
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Аргентинский наставник прокомментировал поражение парижан

Почеттино о поражении от Лорьяна: Похоже, что это была наша худшая игра
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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подвел итоги поражения от "Лорьяна" в рамках 22-го тура французской Лиги 1.

"Мы приложили усилия и сыграли во втором тайме намного лучше, чем в первом. Чувствовали, что игра была под контролем, но потом мы проиграли, пропустив два мяча.

Нам нужно прогрессировать, мы продолжим работать. Похоже, что это была наша худшая игра, но мы работаем как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, и игроки будут становиться лучше.

Сегодня произошел несчастный случай, нужно идти дальше. В среду у нас будет еще один матч, и это хорошая возможность сыграть лучше, чем сегодня", – рассказал аргентинский наставник.

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В статье: Маурисио Почеттино Лига 1 Лорьян (Лорьян) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
PSG

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