Почеттино о поражении от Лорьяна: Похоже, что это была наша худшая игра

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подвел итоги поражения от "Лорьяна" в рамках 22-го тура французской Лиги 1.

"Мы приложили усилия и сыграли во втором тайме намного лучше, чем в первом. Чувствовали, что игра была под контролем, но потом мы проиграли, пропустив два мяча.

Нам нужно прогрессировать, мы продолжим работать. Похоже, что это была наша худшая игра, но мы работаем как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, и игроки будут становиться лучше.

Сегодня произошел несчастный случай, нужно идти дальше. В среду у нас будет еще один матч, и это хорошая возможность сыграть лучше, чем сегодня", – рассказал аргентинский наставник.