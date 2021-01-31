Лига 1. Нант - Монако 1:2. Монегаски в лучшей форме со времен Лемара и Фабиньо

Честно говоря, если бы "Монако" играл так, как в январе, со старта сезона, то прямо сейчас был бы среди главных претендентов на титул. Очень четко, уверенно и эффективно все получается у команды Нико Ковача.

Сегодня против "Нанта" монегаски допустили две-три помарки за всю игру. У "Канареек" был опасный удар Жиротто после углового, Саймон заработал парочку штрафных, ну и Эмон забил гол после стандарта в концовке, когда гости уже бросили играть. Больше ничего.

"Монако" создал в три-четыре раза больше. Были у монегасков и отмененные голы, и удары в штангу, и просто стопроцентные шансы, которые Виссам Бен-Йеддер сегодня упускал один за другим из-за странного желания завести мяч ворота.

Пока признанный бомбардир усложнял себе задачу, функции голеадора опять взвалил на себя Марипан - чилийский защитник забил после стандарта свой 4-й гол в январе! Невероятно!

В середине второго тайма счет удвоил Фолланд после магического заброса от левого защитника Кайо Энрике. Ну а когда за длинный язык с поля удалили капитана "Нанта" Николя Паллуа, все стало ясно окончательно. Гол Эмона пришел из ниоткуда и де-факто не во что не вылился - монегаски легко дождались свистка.

В таблице очередная победа укрепила "Монако" на четвертой позиции с 42 очками. "ПСЖ" теперь на расстоянии всего одной победы от команды Ковача! У "Нанта" же 17-е место и 18 баллов.

22-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "Монако" - 1:2

Голы: Эмон, 83 - Марипан, 45, Фолланд, 60

"Нант": Лафон - Коршья, Кастелетто, Паллуа, Траоре (Аппиа, 34) - Туре (Блас, 62), Жиротто, Луза (Чиривелья, 62) - Коко (Эмон, 62), Коло Муани, Саймон (Ндилу, 87)

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике - Дьятта (Головин, 69), Фофана (Флорентино Луис, 79), Чуамени, Диоп (Балло Туре, 90) - Фолланд (Пеллегри, 80), Бен-Йеддер (Йоветич, 69)

Предупреждения: Аппиа, 55, Паллуа, 73, Эмон, 90+1 - Диатта, 19, Фофана, 29, Флорентіно Луїс, 90+2

Удаление: Паллуа, 73