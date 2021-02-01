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Не помогли даже два пенальти. Лорьян - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча
Как 19-я команда обыграла первую
Победа "Лорьяна" над "ПСЖ" - это, вероятно, наибольшая сенсация всего сезона во Франции. Бюджет "Хеков" едва ли больше годового оклада Неймара в Париже. Сегодня бразилец реализовал два пенальти, но андердоги ответили на это тремя мячами с игры.
Поразительно, что концовка встречи осталась именно за "Лорьяном". "ПСЖ" откровенно бросил играть, позволив хозяевам совершить камбэк. Это все откинуло Париж на третье место в таблице.
"Лорьян" - "ПСЖ" - 3:2
Голы: Абержель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+1 - Неймар, 45, 58 (оба - с пенальти)
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