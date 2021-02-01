Не помогли даже два пенальти. Лорьян - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча

Победа "Лорьяна" над "ПСЖ" - это, вероятно, наибольшая сенсация всего сезона во Франции. Бюджет "Хеков" едва ли больше годового оклада Неймара в Париже. Сегодня бразилец реализовал два пенальти, но андердоги ответили на это тремя мячами с игры.

Поразительно, что концовка встречи осталась именно за "Лорьяном". "ПСЖ" откровенно бросил играть, позволив хозяевам совершить камбэк. Это все откинуло Париж на третье место в таблице.

"Лорьян" - "ПСЖ" - 3:2

Голы: Абержель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+1 - Неймар, 45, 58 (оба - с пенальти)