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Не помогли даже два пенальти. Лорьян - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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Как 19-я команда обыграла первую

Не помогли даже два пенальти. Лорьян - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча
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Победа "Лорьяна" над "ПСЖ" - это, вероятно, наибольшая сенсация всего сезона во Франции. Бюджет "Хеков" едва ли больше годового оклада Неймара в Париже. Сегодня бразилец реализовал два пенальти, но андердоги ответили на это тремя мячами с игры.

Поразительно, что концовка встречи осталась именно за "Лорьяном". "ПСЖ" откровенно бросил играть, позволив хозяевам совершить камбэк. Это все откинуло Париж на третье место в таблице.

"Лорьян" - "ПСЖ" - 3:2

Голы: Абержель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+1 - Неймар, 45, 58 (оба - с пенальти)

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В статье: Неймар Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж)
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