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Марипан - наследник Глика. Нант - Монако 1:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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Пятая кряду победа монегасков

Марипан - наследник Глика. Нант - Монако 1:2. Видео голов и обзор матча
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Сама по себе победа набравшего ход "Монако" над кризисным "Нантом" не удивила - так оно и должно быть. А вот четвертый гол в пяти матчах от центрбека монегасков Гильермо Марипана в какой-то степени стал сенсацией.

Столь результативного защитника в "Монако" не было со времен праймового Камила Глика. Да и в целом нынешняя команда Нико Ковача в январе очень часто напоминала чемпионский коллектив пятилетней давности.

"Нант" - "Монако" - 1:2

Голы: Эмон, 83 - Марипан, 45, Фолланд, 60

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В статье: Монако Нант Кевин Фолланд Гильермо Марипан
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