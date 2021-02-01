Марипан - наследник Глика. Нант - Монако 1:2. Видео голов и обзор матча

Сама по себе победа набравшего ход "Монако" над кризисным "Нантом" не удивила - так оно и должно быть. А вот четвертый гол в пяти матчах от центрбека монегасков Гильермо Марипана в какой-то степени стал сенсацией.

Столь результативного защитника в "Монако" не было со времен праймового Камила Глика. Да и в целом нынешняя команда Нико Ковача в январе очень часто напоминала чемпионский коллектив пятилетней давности.

"Нант" - "Монако" - 1:2

Голы: Эмон, 83 - Марипан, 45, Фолланд, 60