Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марипан - наследник Глика. Нант - Монако 1:2. Видео голов и обзор матча
Пятая кряду победа монегасков
Сама по себе победа набравшего ход "Монако" над кризисным "Нантом" не удивила - так оно и должно быть. А вот четвертый гол в пяти матчах от центрбека монегасков Гильермо Марипана в какой-то степени стал сенсацией.
Столь результативного защитника в "Монако" не было со времен праймового Камила Глика. Да и в целом нынешняя команда Нико Ковача в январе очень часто напоминала чемпионский коллектив пятилетней давности.
"Нант" - "Монако" - 1:2
Голы: Эмон, 83 - Марипан, 45, Фолланд, 60
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Скандал с Селезневым, разгром от сборной, сенсация в игре с ПСЖ. Главные новости за 31 января
- Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
- Гаттузо: Меня убивают каждый день. Кажется, будто Наполи второй с конца
- Барселона договорилась об уходе провалившегося французского защитника
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...