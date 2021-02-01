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Почеттино: Верю, что Неймар и Мбаппе надолго останутся в ПСЖ

Франция
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На это рассчитывают все фанаты

Почеттино: Верю, что Неймар и Мбаппе надолго останутся в ПСЖ
UA-Футбол
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Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино верит, что два лидера коллектива, Неймар и Мбаппе, не собираются покидать команду.

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"Я верю, что они оба останут в команде, и останутся надолго. У меня в этом нет сомнений. Я знаю, что клуб упорно работает, чтобы оставить Неймара и Мбаппе у нас", - заявил Почеттино.

Отметим, что контракт двух игроков истекает в 2022-м.

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В статье: Неймар Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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