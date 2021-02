Почеттино: Верю, что Неймар и Мбаппе надолго останутся в ПСЖ

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино верит, что два лидера коллектива, Неймар и Мбаппе, не собираются покидать команду.

"Я верю, что они оба останут в команде, и останутся надолго. У меня в этом нет сомнений. Я знаю, что клуб упорно работает, чтобы оставить Неймара и Мбаппе у нас", - заявил Почеттино.

Mauricio Pochettino to RMC: “I believe that Neymar and Mbappe will stay, and will stay a long time at PSG. And I have no doubts, I am very optimistic, the club is working hardly to keep them with us”. ???????? #transfers #PSG