Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: Верю, что Неймар и Мбаппе надолго останутся в ПСЖ
На это рассчитывают все фанаты
Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино верит, что два лидера коллектива, Неймар и Мбаппе, не собираются покидать команду.
"Я верю, что они оба останут в команде, и останутся надолго. У меня в этом нет сомнений. Я знаю, что клуб упорно работает, чтобы оставить Неймара и Мбаппе у нас", - заявил Почеттино.
Mauricio Pochettino to RMC: “I believe that Neymar and Mbappe will stay, and will stay a long time at PSG. And I have no doubts, I am very optimistic, the club is working hardly to keep them with us”. ???????? #transfers #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2021
Отметим, что контракт двух игроков истекает в 2022-м.
Популярное сейчас
- Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч
- Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты
- Мирон Маркевич: о секрете молодости, приглашении Левандовски и знакомстве с эффектной девушкой
- Лингард одной ногой в Вест Хэме, а Интер и Рома затевают супер обмен. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО