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Официально: Ницца арендовала защитника Барселоны
Аренда и выкуп
Жан-Клер Тодибо вернулся во Францию. Возможно навсегда. Его новым клубом стала "Ницца".
Французский коллектив арендовал центрбека "Барселоны" до конца сезона. По данным СМИ, предусмотрена опция выкупа, которая равна 11 миллионам евро.
L’#OGCNice et le @FCBarcelona sont tombés d’accord sur le prêt avec option d’achat de @jctodibo ✍️— OGC Nice (@ogcnice) February 1, 2021
Bienvenue Jean-Clair ????????⚫️ pic.twitter.com/zjpz4V3Hkq
Первую часть сезона Тодибо провел в "Бенфике", но не сумел закрепиться, проведя лишь две игры за полгода.
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