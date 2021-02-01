  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: Ницца арендовала защитника Барселоны
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ницца арендовала защитника Барселоны

Франция
(1 голосов)

Аренда и выкуп

Официально: Ницца арендовала защитника Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Жан-Клер Тодибо вернулся во Францию. Возможно навсегда. Его новым клубом стала "Ницца".

Французский коллектив арендовал центрбека "Барселоны" до конца сезона. По данным СМИ, предусмотрена опция выкупа, которая равна 11 миллионам евро.

Первую часть сезона Тодибо провел в "Бенфике", но не сумел закрепиться, проведя лишь две игры за полгода.

Читайте также"Он не понимает тактику нашей команды". Тренер Бенфики – об арендованном у Барселоны защитнике
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Барселона Жан-Клер Тодибо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...