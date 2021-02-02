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Мбаппе: Наши роли с Неймаром были определены сразу, он – центр проекта ПСЖ, а я ему помогаю

Франция
(1 голосов)

Откровения Килиана

Мбаппе: Наши роли с Неймаром были определены сразу, он – центр проекта ПСЖ, а я ему помогаю
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался по поводу своего одноклубника Неймара. Цитирует француза издание Marca со ссылкой на France Football.

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"Мне всегда казалось, что великие футболисты буквально созданы для того, чтобы играть вместе. Между нами с Неймаром это есть. Наши роли были определены сразу, когда я только прибыл в Париж: Неймар – центр проекта клуба, а я здесь, чтобы помочь ему. Действительно, ведь сначала мне нужно было проявить себя на поле".

"Бразилец – лучший в мире. Он способен не только устраивать шоу. У него есть инстинкт. Он сильно помог мне, когда я только перешел в новую команду – я никогда этого не забуду".

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.02.2021 в 09:51
Хто візьме до себе Мбаппе, той виграє Лігу Чемпіонів, може бути і Барса, якщо відпустить Мессі.
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football_soccer (Украина)
02.02.2021 в 10:25
а что особенного в Мбаппе? Ну да , он очень хорош , когда есть пространство, бежит, забивает. Но когда соперник ставит автобус? Как только нет свободных зон и надо созидать, он ничем не примечательный игрок, такой техники , как у Неймара и упомянутого выше Месси, у него попросту нет.
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