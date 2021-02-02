Мбаппе: Наши роли с Неймаром были определены сразу, он – центр проекта ПСЖ, а я ему помогаю

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался по поводу своего одноклубника Неймара. Цитирует француза издание Marca со ссылкой на France Football.

"Мне всегда казалось, что великие футболисты буквально созданы для того, чтобы играть вместе. Между нами с Неймаром это есть. Наши роли были определены сразу, когда я только прибыл в Париж: Неймар – центр проекта клуба, а я здесь, чтобы помочь ему. Действительно, ведь сначала мне нужно было проявить себя на поле".