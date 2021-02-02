Почеттино: Месси в ПСЖ? Если представится возможность тренировать Лионеля, то это будет невероятно

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал потенциальный переход капитана "Барселоны" Лионеля Месси в его команду. Цитирует аргентинского специалиста Marca со ссылкой на RMC Sport.

"У клуба есть стратегия развития. Если представится возможность тренировать Месси, то это будет невероятно. Но если нет, это не проблема. Мы с Лео разделяем любовь к "Ньюэллс". Мы оба носили эту футболку, у нас есть эта связь. Посмотрим. Никто не знает, что именно нас ждет в будущем, пересекутся наши пути или нет".