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Почеттино: Месси в ПСЖ? Если представится возможность тренировать Лионеля, то это будет невероятно

Франция
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Маурисио на связи

Почеттино: Месси в ПСЖ? Если представится возможность тренировать Лионеля, то это будет невероятно
Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал потенциальный переход капитана "Барселоны" Лионеля Месси в его команду. Цитирует аргентинского специалиста Marca со ссылкой на RMC Sport.

"У клуба есть стратегия развития. Если представится возможность тренировать Месси, то это будет невероятно. Но если нет, это не проблема. Мы с Лео разделяем любовь к "Ньюэллс". Мы оба носили эту футболку, у нас есть эта связь. Посмотрим. Никто не знает, что именно нас ждет в будущем, пересекутся наши пути или нет".

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с "Барсой" истекает в конце сезона.

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В статье: Лионель Месси Барселона Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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