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Марсель объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша

Франция
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Специалист сам объявил, что покинет клуб

Марсель объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша
Новина українською

"Марсель" на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

Сегодня, 2 февраля, специалист подал в отставку, заявив, что не согласен со спортивной политикой клуба. "Марселем" он руководил с лета 2019 года.

"Марсель" занимает 9-е место в турнирной таблице, проиграв три последних матча в чемпионате Франции.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Марсель (Франция) Марсель
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