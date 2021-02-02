Марсель объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша

"Марсель" на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

Сегодня, 2 февраля, специалист подал в отставку, заявив, что не согласен со спортивной политикой клуба. "Марселем" он руководил с лета 2019 года.

L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2021

"Марсель" занимает 9-е место в турнирной таблице, проиграв три последних матча в чемпионате Франции.