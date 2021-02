СМИ: Марсель предлагал пост главного тренера Маурицио Сарри

Французский "Марсель" остался без главного тренера. Сегодня пост наставника покинул Андре Виллаш-Боаш.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Марсель" обращался к Маурицио Сарри, предлагая ему пост тренера. Итальянский наставник пока ответил отказом, так как не хочет принимать команду посреди сезона.

OM board have contacted Maurizio Sarri days ago as potential new manager after André Villas-Boas, but he’s not convinced, as of today. Sarri doesn’t like to take over in the middle of the season, he has rejected proposals in the past too for the same reason. ???? #OM