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СМИ: Марсель предлагал пост главного тренера Маурицио Сарри

Франция
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Итальянец пока не готов

СМИ: Марсель предлагал пост главного тренера Маурицио Сарри
UA-Футбол
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Французский "Марсель" остался без главного тренера. Сегодня пост наставника покинул Андре Виллаш-Боаш.

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Как сообщает Фабрицио Романо, "Марсель" обращался к Маурицио Сарри, предлагая ему пост тренера. Итальянский наставник пока ответил отказом, так как не хочет принимать команду посреди сезона.

Напомним, что Сарри также претендует на пост тренера "Ромы".

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В статье: Марсель Маурицио Сарри
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