Лига 1. Лилль эффектно сохранил лидерство, а Лорьян покинул зону вылета

Вообще ожидалось, что поединок в Бордо пройдет в равной борьбе, учитывая форму жирондинцев и потери "Догов", однако на практике сдержать лидера у хозяев вышло только в первом тайме.

До перерыва "Бордо" действительно и атаковал острее, и в центре поля смотрелся предпочтительнее. "Лилль" откровенно не понимал, что делать с мячом в позиционных атаках, и если бы не стандарт с моментом Иконе, то и вообще бы ничего не создал.

"Бордо" ответил на это прорывом и ударом от Калу, а также моментом Хвана, который обязан был попадать в створ, но с убойной позиции пальнул по небесам. Такое бывает - не смог прижать мяч.

Окрыленные такими успехами, жирондинцы после возобновления игры побежали в атаку, и это была их ошибка. "Лилль" обожает играть вторым номером и использовать пространство за спиной. Первый мяч пришел прямо после быстрого выноса Мика Меньяна - Бамба по внешнему радиусу обогнал Бесса и выкатил точно под удар Языджи, который в этом сезоне почти не промахивается.

К слову, через пару минут Юссуф почувствовал дискомфорт в бедре и покинул поле. Это может быть серьезная помеха чемпионским амбициям "Лилля", если восстановление затянется.

Но конкретно сегодня "Доги" и без Языджи довели дело до победы. Опять сработала контратака - Араужо и Веа выбежали на вратаря, и бразилец не пожадничал. Жирондинцы после этого удара уже не оправились - более того, в концовке пропустили еще после стеночки Иконе и Дэвида.

В таблице после победы "Лилль" сохранил первое место - теперь у него 51 очко. У "Бордо" 32 балла и 10-я позиция.

23-й тур Лиги 1. Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Лилль" - 0:3

Голы: Языджи, 54, Веа, 66, Дэвид, 89

"Бордо": Костиль - Кватенг, Бесс, Косельни, Бенито - Адли, Башич - Уден (Траоре, 78), Бен-Арфа (Лаку, 78), Калу (де Превиль, 72) - Хван (Баква, 78)

"Лилль": Меньян - Челик (Тиаго Джало, 81), Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе, Шека, Ренату Санчеш (Сумаре, 72), Бамба (Дэвид, 62) - Языджи (Араужо, 62), Веа (Лихаджи, 81)

Предупреждения: Бен-Арфа, 63 - Шека, 45+1, Ренату Санчеш, 69

"Хеки" натурально взбесились! Команда из зоны вылета сперва победила "ПСЖ", а теперь отобрала очки у полпреда Франции в Лиге чемпионов.

Опять успех к "Лорьяну" пришел на последних минутах - Буагар четко в касание замкнул прострел с правого фланга и установил на табло статус-кво.

Справедливости ради, "Хеки" могли спасать матч и раньше - Ле Фее, Лемуан, тот же Буагар с опасных позиций были куда-то мимо, а с выстрелами Моффи справлялся Гомис. Тот же "Ренн" хоть и владел мячом больше, но реально опасных моментов создал примерно столько же.

Свой гол красно-черные забили уже на старте матча - после прохода и удара Камавинги мяч в сетку добил Террье. К слову, Эдуардо вновь был на голову сильнее своих партнеров - у него 5 отборов.

Тем не менее, после забитого гола "Ренн" отошел назад и заиграл чересчур стерильно, за что и был наказан в концовке. В таблице команда Жульена Стефана теперь 5-я с 37 очками; у "Лорьяна" 19 баллов и 17-е место. Впервые за много месяцев "Хеки" покинули зону вылета!

23-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Лорьян" - 1:1

Голы: Террье, 14 - Буагар, 83

"Ренн": Гомис - Траоре (Соппи, 24), Да Сильва, Агер, Мауасса (Трюффер, 69) - Доку, Камавинга, Нзонзи, Буриго - Гренье (Мартен, 82) - Террье (Гирасси, 82)

"Лорьян": Дрейер - Делаплас (Мендес, 85), Гравильон, Лапорт, Морель, Эрго - Ле Фее (Лорьент, 65), Чалоба, Лемуан (Абержель, 55), Висса (Буагар, 65) - Моффи (Грбич, 65)

Предупреждения: Соппи, 79, Мартен, 90 - Чалоба, 87