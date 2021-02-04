Лига 1. ПСЖ - Ним 3:0. Без Неймара получается острее, чем с ним

Матч имени Анхеля Ди Марии - именно он создал два первых мяча парижан, которые и убили интригу.

Видно, что Маурисио Почеттино ищет оптимальный вариант "ПСЖ". После воскресного провала в Лорьяне у него просто нету другого выбора. Вдобавок сегодня из-за дисквалификаций не играли Неймар и Верратти - как тут не заняться экспериментами?

В итоге Париж вышел на матч в схеме 4-4-2. По идее, это должно было помочь раскрыться Килиану Мбаппе, но тот все еще нестабилен даже по ходу одного матча. Сегодня у лучшего бомбардира Лиги 1 были и слабые отрезки, и нервы, и шикарный гол.

А вот Ди Мария был крут на протяжении всей игры. На 18-й минуте он прочитал действия защитника, совершил перехват на чужой половине и открыл счет, а на 36-й классным кроссом нашел голову Сарабии.

Париж в целом мощно провел стартовый отрезок. Там и Кин в штангу попал, и Керер в перекладину. "Ним" начал переходить центр поля лишь ближе к перерыву. Правда, был и у гостей один момент - Фомба мощно бил головой, но Рико удар отразил.

После перерыва, как мы уже говорили, третий гол забил Мбаппе - и матч окончательно превратился в товарняк. К сожалению для любителей интриги, "Ним" - далеко не "Лорьян", и на сенсацию даже не замахнулся. В таблице "Крокодилы" после еще одного безвольного поражения 20-е с 15 очками. У "ПСЖ" 48 баллов и третья строчка.

23-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Ним" - 3:0

Голы: Ди Мария, 18, Сарабия, 36, Мбаппе, 68

"ПСЖ": Рико - Дагба, Керер, Кимпембе, Баккер (Курзава, 88) - Ди Мария (Рафинья, 70), Гуйе, Паредес (Дракслер, 80), Сарабия - Кин (Данилу Перейра, 80), Мбаппе (Икарди, 88)

"Ним": Рейне - Бюрнер (Алакуш, 90+1), Бриансон, Мигель, Мелинг - Ферхат (Бенрау, 84), Фомба, Кубас, Алинви (До, 46), Рипар (Коне, 78) - Дульевич (Маюга, 77)

Предупреждение: Мелинг, 21