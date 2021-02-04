Лига 1. Бен-Йеддер добивает Ниццу, а Лион экономит силы

Тяжело "Лиону" приходится в последних турах, но команда Руди Гарсии терпит и на морально-волевых берет свое. Сегодня в Дижоне была одержана уже третья такая победа за месяц.

Исход матча решила одна быстрая контратака, в которой после отменной передачи Токо-Экамби отличился Лукас Пакета. Это второй мяч бразильского плеймейкера во Франции.

В остальном "Лион" явно не впечатлил, особенно в первом тайме, когда сперва Конате, а затем Эбимбе вывалились на убойные позиции. Если бы не прекрасная реакция Антони Лопеша, матч мог бы пойти по совсем другому сценарию. Руди Гарсия очень правильно сделал, что уже в перерыве снял никакущего Максвеля Корне, с фланга которого шла опасность. С выходом на поле де Шильо активный Эбимбе заметно приутих.

Более того, потрудиться довелось уже голкиперу "Дижона" Антони Рачоппи. Не так давно швейцарец в простой ситуации залетел с мячом за линию ворот, но сегодня был его день. То, как молодой вратарь отразил удар Мемфиса Депая - это искусство. Да и в остальном у него случались достойные сэйвы - например, после выстрелов Ауара.

"Лион" более-менее спокойно довел матч до победы. Пусть своих моментов в концовке "Ткачи" не создали, слишком часто оставляя Ислама Слимани наедине с двумя-тремя оппонентами, зато и "Дижону" не дали создать ничего. В таблице команда Гарсии сохранила второе место - теперь у нее 49 очков. У "Дижона" все те же 15 баллов и 19-е место.

23-й тур Лиги 1. Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Лион" - 0:1

Гол: Лукас Пакета, 22

"Дижон": Рачоппи - Шафик, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Ндонг, Лаутоа (Мари, 80), Гуйе (Целина, 59) - Эбимбе (Буй, 85), Конате (Мама Бальде, 59), Саммаритано (Шуяр, 59)

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Дьоманде, Корне (де Шильо, 46) - Лукас Пакета, Бруно Гимараес (Тиаго Мендес, 63), Ауар (Какре, 76) - Кадевере, Депай, Токо-Экамби (Слимани, 75)

Предупреждения: Шуяр, 61, Кулибали, 74

Перед игрой у "Орлят" было две победы в 15 последних матчах; у монегасков - серия из пяти кряду побед. Уже по этой статистике было ясно, чего ожидать от дерби Лазурного берега.

В первом тайме "Ницца" вообще не переходила центр поля, а в обороне часто и необоснованно фолила. В одном из эпизодов арбитр Жером Бризар откровенно пожалел Клод Мориса, хотя тот наиграл на удаление. Ненамного разумнее действовали и остальные "Орлята".

Гол "Монако" пришел с левого фланга, где всю игру активничал Кайо Энрике. Шустрого бразильца сбили в штрафной и Бен-Йеддер четко пробил с точки по центру ворот.

Монегаски так уверенно вели игру и создавали моменты, что, казалось, интрига в матче уже не возродится, но стоило команде Нико Ковача пару раз смазать, как снова была ничья. Маолида бахнул в штангу, от той мяч отлетел на Лис-Мелу, а у Пьера самый поставленный удар во всей "Ницце".

Пришлось Бен-Йеддеру опять включаться - благо, времени было еще достаточно. И как он забил! Такая пушка могла порвать сетку ворот! Виссам вообще игрок штрафной, а не исполнитель штрафных, но на сей раз он великолепно выступил в чужом амплуа.

Ну и это был уже точно конец. "Ницца" при счете 1:2 даже по воротам ни разу не попала, монегаски уверенно достояли до свистка и добыли 14-ю победу в сезоне. В таблице команда Ковача 4-я с 42 очками. У "Ниццы" 14-е место, 26 очков и игра в запасе против не менее кризисного "Марселя".

23-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Ницца" - 2:1

Голы: Бен-Йеддер, 28 (с пенальти), 51 - Лис-Мелу, 47

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 46), Кайо Энрике - Диатта (Агилар, 69), Фофана, Чуамени, Диоп (Балло Туре, 83) - Фолланд (Йоветич, 83), Бен-Йеддер (Головин, 65)

"Ницца": Бенитес - Лотомба (Пельмар, 60), Тодибо (Данилюк, 75), Салиба, Камара - Ндойе (Маолида, 46), Клод Морис (Ренн-Аделаид, 46), Шнейдерлен, Лис-Мелу (Рони Лопеш, 73), Гуири - Дольберг

Предупреждения: Тодибо, 17, Клод Морис, 34, Шнейдерлен, 40, Лотомба, 50