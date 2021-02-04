Лига 1. Первый гол Милика, дебют Модеста и самый мирный тур чемпионата

Под конец первого тайма показалось, что на "Марсель" положительно повлияло вторжение ультрас и отставка Андре Виллаш-Боаша, но вскоре стало ясно, что это просто иллюзия.

На самом деле, катализатором активности южан сегодня стали два решения временного тренерского штаба - выход в старте новичка Аркадиуша Милика и перевод в опорную зону Альваро Гонсалеса. Вот эти двое действительно сражались как львы. В итоге испанец закончил матч с двумя ассистами, а поляк отметился дебютным голом за провансальцев - как и обычно, он оказался в нужном месте в штрафной.

После перерыва "Ланс" провел замены, перехватил инициативу и при помощи кроссов вырвал для себя ничью. Пожалуй, это самый честный исход встречи, в которой команды выдали по одному сильному отрезку.

В таблице "Ланс" после этого 7-й с 35 очками. У "Марселя" 33 балла и 9-е место. В следующем туре провансальцы сыграют против "ПСЖ" на "Велодроме".

Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Марсель" - 2:2

Голы: Сотока, 46, Медина, 61 - Товен, 37, Милик, 45+3

"Ланс": Лека - Мишлен (Калимуэндо, 46), Фортеш (Баде, 82), Медина - Клаусс, Дюкуре, Фофана, Айдара - Какута (Маурисио, 82) - Банза (Жан, 82), Сотока

"Марсель": Манданда - Лирола (Нагатомо, 81), Перрен, Чалета-Цар, Сакаи - Товен (Луис Энрике, 89), Камара (Суаре, 81), Гонсалес, Пайет - Милик (Бенедетто, 60), Жермен

Предупреждения: Фофана, 43, Дюкуре, 48, Медина, 63, Жан, 90+2 - Лирола, 60, Гонсалес, 90+1

"Метц" прервал серию из трех побед, а "Монпелье" - из трех кряду поражений. По большому счету, эта ничья не разочаровала ни одну из команд.

Подопечным Фредерика Антонетти сложно выдерживать взятый темп, учитывая длину скамейки запасных. Сегодня "Мессинцы" непозволительно много фолили, а гол забили после дальнего удара Сарра - между прочим, во втором туре кряду парень отличился. "Монпелье" ответил на это мячом Гаэтана Лаборда из пределов штрафной.

Что-то поломалось у "Паладинов". На старте сезона эта команда даже за зону ЛЕ боролась, но сейчас ей все дается с трудом, а Мишель Тер-Закарян без конца тасует состав, безуспешно пытаясь вернуть прежний баланс.

В таблице "Метц" теперь 6-й с 35 очками; у "Монпелье" - 29 очков и 11-я позиция.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Монпелье" - 1:1

Голы: Сарр, 47 - Лаборд, 70

"Метц": Укиджа - Бронн, Куяте, Бойе (Фофана, 53) - Сентонз, Маига, Сарр (Чимбембе, 79), Делен (Юдоль, 79) - Булайя - Яде (Гуйе, 66), Лейя (Амброз, 53)

"Монпелье": Берто - Мендес (Козза, 46), Илтон, Конгре - Самбия (Суке, 53), Саванье (Ле Таллек, 72), Ферри, Молле, Ристич (Вахи, 61) - Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 72)

Предупреждения: Бойе, 9, Лейя, 33, Маига, 74, Сентонз, 75, Бронн, 82, Амброз, 90+1 - Конгре, 58

Еще один матч, где все выбрали синицу в руке. Хозяева были немного активнее по ходу встречи, но самый опасный голевой шанс потерял "Анже", когда в каркас ворот поцелил Бобишон.

Лучшим игроком на две команды на поле был Лассана Кулибали. Опорник "Ле Ско" выполнил 5 отборов, добавил к ним 3 перехвата и 2 выноса. Вдобавок у него 93% точности передач. Этот парень скоро пойдет на повышение, тем более, "Анже" только с продаж и живет.

В таблице у команды Стефана Мулена теперь 34 очка и 8-е место. У "Реймса" - 28 баллов и 12-я строчка.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Анже" - 0:0

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, де Смет (Конан, 83) - Мбуку (Кутеса, 87), Бериша, Кассама, Шавалерен, Кафаро (Думбия, 79) - Дья (Туре, 79)

"Анже": Бернардони - Бамба, Павлович, Тома, Думбия - Мангани (Амаду, 71), Кулибали - Бобишон (Матиас Лаже, 85), Капель (Буфаль, 71), Тиуб (Эль-Мелали, 81) - Дьони (Шо, 71)

Предупреждения: Кассама, 24, Фаэс, 75 - Бамба, 20

"Брест" феерично прервал серию из четырех кряду поражений. Видно, что оборона у "Пиратов" сейчас ни к черту, но наконец-то выручила атака.

Героями встречи стали запасные игроки - Гаэтан Шарбонье и Жереми Ле Дуарон. Оба забили не без помощи защиты эльзасцев - в первом случае, ошибся вратарь Кавасима, во втором - весь центр обороны облажался и позволил сопернику свободно пробить с 12 метров на 94-й минуте.

Глобально ничья ни одну из команд не расстроила. "Брест" в кои-то веки не проиграл и теперь с 27 очками занимает 13-е место в табеле про ранги. У "Страсбура" 25 баллов и 15-я позиция.

Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Брест" - 2:2

Голы: Томассон, 8, Аолу, 70 - Шарбонье, 83, Ле Дуарон, 90+4

"Страсбур": Кавасима - Каси, Митрович, Джику, Кароль - Сиссоко, Аолу (Линар, 90) - Дьялло (Шахири, 73), Томассон (Коне, 73), Бельгар (Зохи, 85) - Ажорг

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Фусурье, 80), Шардоне, Эрель, Брасье - Онора (Ле Дуарон, 80), Белькебла (Февр, 68), Лан, Жан Лукас, Филиппото (Кардона, 61) - Мунье (Шарбонье, 79)

Предупреждения: Митрович, 48, Кавасима, 87

Ну и последняя, пятая ничья в этом блоке была зафиксирована на "Шодроне". И "Стефануа", и "Канарейкам" нужны победы, чтобы подальше оторваться от зоны вылета, где разбушевался "Лорьян", но сегодня они сыграли в пользу "Хеков".

"Нант" открыл счет абсолютно нетипичным для себя образом - команда прошла всю половину поля соперника передачами в одно касание, выведя на ударную позицию Рэндалла Коло Муани. "Сент-Этьен" ответил на это гораздо банальнее - результативным угловым.

Еще одно впечатление от матча - скаутинг "Стефануа" на уровне. И Модест, и Сиссе уже усилили команду, а когда наберут форму - то станут ее лидерами. Особенно Антони - именно такого мощного, забивного форварда и не хватало зеленым в первой части сезона.

В таблице "Сент-Этьен" пока 16-й с 23 очками. "Нант" разместился ступенькой ниже с 19 баллами. Столько же и у "Лорьяна", но у команды Раймона Доменека пока еще лучше разница голов.

Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Нант" - 1:1

Голы: Камара, 57 - Коло Муани, 36

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши (Гурна-Дуат, 27), Мукуди, Сиссе, Трауко - Буанга, Камара, Нею, Аушиш (Амума, 46) - Норден (Хазри, 74), Аби (Модест, 46)

"Нант": Лафон - Фабио, Кастелетто, Жиротто, Траоре - Коршья, Блас, Чиривелья (Туре, 90+2), Луза, Саймон (Кулибали, 80) - Коло Муани

Предупреждения: Сиссе, 61, Хазри, 80, Буанга, 89 - Жиротто, 65