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Ди Мария блистает, Мбаппе оживает. ПСЖ - Ним 3:0. Видео голов и обзор матча
Чемпион обыграл худшую команду сезона
После сенсационного поражения в Лорьяне парижане сделали правильные выводы и вчера не оставили шансов еще одному клубу из зоны вылета. "Ним" де-факто был бит уже в стартовые 30-35 минут.
Керер и Кин попали в каркас ворот, а вот Ди Мария, Сарабия, а позже и Мбаппе пробили, куда надо. Особенно отмечаем активность вездесущего Анхеля, которому явно пошла на пользу дисквалификация Неймара. С бразильцем на поле Ди Мария не показывает и 30% своего потенциала.
"ПСЖ" - "Ним" - 3:0
Голы: Ди Мария, 18, Сарабия, 36, Мбаппе, 68
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