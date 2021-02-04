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Три гола в пустые ворота. Бордо - Лилль 0:3. Видео голов и обзор матча

Франция
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Северяне эффектно сохранили первое место

Три гола в пустые ворота. Бордо - Лилль 0:3. Видео голов и обзор матча
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Поединок в Бордо был равным только в течение 45 минут. Затем жирондинцы потеряли терпение и раскрылись, что обернулось для них катастрофой. "Лилль" на контратаках забил три (!) гола ударами в пустые ворота.

Теоретично "Бордо" мог побороться, но для этого Хвану нужно было реализовывать свои шансы. Кореец дважды не забил из убойных позиций, а других моментов "Лилль" хозяевам не предоставил.

"Бордо" - "Лилль" - 0:3

Голы: Языджи, 54, Веа, 66, Дэвид, 89

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В статье: Бордо "Лилль" Тимоти Веа Юсуф Языджи
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