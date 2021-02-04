Франция
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Неймар: Не слежу за АПЛ
Форвард рассказал о своем отношении к Премьер-лиге
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал об отношении к английской Премьер-лиге.
"Я не особо слежу за Премьер-лигой, но слышал, что там много физического контакта и единоборств во время матчей. Хотя во Франции тоже очень много борьбы!" — приводит слова Неймара Daily Mail.
В нынешнем сезоне Неймар провёл 10 матчей в чемпионате Франции и забил 6 голов.
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