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Неймар: Не слежу за АПЛ

Франция
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Форвард рассказал о своем отношении к Премьер-лиге

Неймар: Не слежу за АПЛ
Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал об отношении к английской Премьер-лиге.

"Я не особо слежу за Премьер-лигой, но слышал, что там много физического контакта и единоборств во время матчей. Хотя во Франции тоже очень много борьбы!" — приводит слова Неймара Daily Mail.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 10 матчей в чемпионате Франции и забил 6 голов.

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В статье: Неймар
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