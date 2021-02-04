Неймар: Не слежу за АПЛ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал об отношении к английской Премьер-лиге.

"Я не особо слежу за Премьер-лигой, но слышал, что там много физического контакта и единоборств во время матчей. Хотя во Франции тоже очень много борьбы!" — приводит слова Неймара Daily Mail.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 10 матчей в чемпионате Франции и забил 6 голов.