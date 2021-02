Марсель в хаосе: побед нет, фанаты разгромили базу, Виллаш-Боаш сбежал

"Конечно, вам было бы лучше, если бы в Марсель пришел Гвардиола с его тактикой, но у вас нет на него денег. У вас хватило денег только на меня".

Так Андре Виллаш-Боаш отвечал прессе после бесславного поражения от "Ман Сити" в ЛЧ. С тех пор прошло три месяца - и вот у "Марселя" уже нету и его. В прошлый понедельник португалец объяснил на пресс-конференции, что уходит из-за несогласованного трансфера.

Дескать, он блокировал сделку по Оливье Нтчаму из "Селтика", но когда проснулся утром, то узнал, что "Марсель" все-таки его подписал. Такую наглость со стороны спортдира Пабло Лонгории Виллаш-Боаш не простил.

Вообще не секрет, что Андре плохо относился Лонгории, несмотря на его солидное резюме. В свои 33 года Пабло уже успел поработать в "Ювентусе" и был шеф-скаутом "Валенсии". В "Марселе" функционер ищет ходы, которые бы позволили команде не рухнуть через полгода. Летом контракты заканчиваются у Товена, Жермена, Амави, Нагатомо - и это обязательно ударит по конкурентоспособности клуба, если ничего не делать.

Виллаш-Боаш, Милик и Лонгория

Виллаш-Боаша будущее, однако, не интересовало - он собирался уйти в конце сезона. В Лонгории же Андре видел человека, подсидевшего его друга Андони Субисаррету, ранее отвечавшего за трансферы на "Велодроме".

В итоге на презентации Аркадиуша Милика, Андре позволил себе прямо поглумиться над коллегой. Отвечая на вопрос прессы о своем будущем, португалец заявил, мол, хочу остаться до конца сезона, но Пабло желает меня выгнать раньше. Лонгория, стоявший рядом, покраснел, но смолчал.

Уходя из клуба, Виллаш-Боаш подал все так, будто причина именно в менеджменте и трансферах, смолчав о гораздо более громких событиях.

Баннер с текстом: "Эйро, в отставку"

В субботу утром по Марселю прокатилась волна протестов, направленных против президента клуба Жак-Анри Эйро, а также Флориана Товена и Димитри Пайета, двух лидеров команды, которые в этом сезоне не показывают и 30% своего потенциала.

Вдобавок Товен и Пайет еще и вдрызг разругались между собой. Все началось летом, когда ребром встал вопрос сокращения зарплат. По версии L'Equipe, Пайет призывал команду не идти на уступки, а сам за спинами у партнеров договорился о 4-летнем контракте. Это вызвало бурную реакцию Товена, который едва не подрался с Димитри прямо в раздевалке. Виллаш-Боаш был дипломатичен, но однозначен в оценках, заявив: "На отдых вместе эти двое точно не отправятся".

Между тем, результаты "Марселя" ужасны - одна победа в десяти последних встречах. У себя на "Велодроме" южане не справились с "Дижоном" (0:0), проиграли "Лансу" (0:1) и даже находящемуся на 20-й строчке "Ниму" (1:2). Именно после игры с "Крокодилами" на южной трибуне появилось корео с текстом: "Вы отвратительны и позорите город Марсель".

Но и оно не возымело эффекта - уже в следующем туре провансальцы провели на уровне примерно 15 минут из 90, заслуженно проиграв "Монако" - 1:3.

Вот тогда и грянула буря. Фанаты, собравшиеся в субботу в центре Марселя, сперва скандировали речевки, несли баннеры и жгли на улицах пиротехнику, но затем группа из 300 самых буйных подъехала к клубной базе - "Коммандерии" - и штурмом ворвалась внутрь. Разъяренные ультрас сожгли деревья, разнесли автобус, мебель в офисных помещениях, аппаратуру. Если верить La Phoceen, добрались даже до чемодана с личными вещами Виллаш-Боаша, который тоже вскрыли и разбросали содержимое по коридорам.

Из игроков в "Коммандерии" на момент нападения присутствовали только Стив Манданда и Альваро Гонсалес. И если вратаря спас статус легенды клуба, то в испанца полетели спайки минеральной воды, и он еле успел сбежать и закрыться в номере.

"Я переходил в "Марсель" из-за его истории и страсти, которая бушует вокруг клуба. Этот город невероятен, мы все его очень любим, но то, что произошло сегодня, больше не должно повториться", - прокомментировал инцидент Альваро.

Еще пару недель назад он был героем марсельских болельщиков после того, как врезал Неймару в матче за Суперкубок, но это его не спасло. Как говорил один из вожаков ультрас-группировки "Dodger" Кристиан Катальдо, "в Марселе вас полюбят быстро, а возненавидят еще быстрее".

В этом котле эмоций невозможно работать. Вот и Виллаш-Боаш, перебравшийся на "Велодром" ради адреналина, сбежал, как только получил опасный передоз. Трансфер Нтчама стал удобным поводом.

Из трехсот нападавших на "Коммандерию" полиции удалось задержать 25. Фанаты оказывали сопротивление и даже легко ранили семерых стражей порядка.

Ребята, оказавшиеся за решеткой, не рецидивисты. У самых опытных есть пара-тройка задержаний за пиротехнику и нарушение общественного порядка, но у большинства - ни единого ареста. Это разнорабочие, электрики, один продавец из винной лавки, пара студентов. 28-летний пекарь начал заикаться, узнав, что его не отпустят домой до суда. Очевидно, что зачинщиков среди них нет.

То, что произошло, прекрасно укладывается в общую канву последних событий в Лиге 1. В "Нанте" фанаты воюют с президентом Вальдемаром Кита, требуя его отставки.

FC Nantes fans have turned up at the training ground - they want President Waldemar Kita out for continued mismanagement of the club. pic.twitter.com/0Qs0NGEspF — Get French Football News (@GFFN) December 13, 2020

В "Сент-Этьене" ультрас вообще ворвались на тренировку после позорных 0:5 в Дерби Роны.

Earlier today, St Étienne fans stopped their team’s training session to put pressure on them amid a poor run of form - circled the team & half encouragingly half intimidatingly chanted at them. (Le Progrès)pic.twitter.com/xpmgbqFUsM — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Большие клубы, привыкшие к победам, еле дышат в кризис, и это злит поклонников. "Марсель" на этом фоне отметился разве что особой жестокостью, но и этого следовало ожидать. Столица Прованса - самый "фанатский" город не только Франции, но и, вероятно, всей Европы. Сегодня, по данным полиции, в ультрас-группах "Марселя" состоят свыше 27,000 человек.

Самых крупных бригад на данный момент шесть - "Dodger", "Commando Ultra’84", "South Winners", "Yankee Nord", "Fanatics" и "Marseille Trop Puissant" ("Марсель всемогущий"). Последняя, к слову, самая молодая. Она была создана Патрисом де Перетти в 90-ые. Сам Перетти был известен тем, что всегда заводил трибуны голым до пояса с мегафоном в руке. Своей моде он не изменил даже в -12 в Берлине в 1993 году. Когда же "Марсель" выиграл Лигу чемпионов, его чествовали наравне с игроками.

Примерно в то время ультрас и начали завладевать "Марселем". Бернар Тапи так угождал фанатам, что даже отдал им контроль за продажей билетов на "Велодроме". Такого нет и не было больше нигде в Европе.

#InMemoriam

Le 28 juillet 2000, Patrice De Peretti s'éteignait à l'âge de 28 ans. 18 ans plus tard, l'occasion pour nous de lui rendre hommage pour qu'il ne tombe jamais dans l'oubli...#MarseilleFans #TeamOM #OM1899https://t.co/9mVLAf7emR pic.twitter.com/UKfm6jkPuh — OhaiMe-Passion.com (@ompassion) July 28, 2018

После перехода клуба в руки Фрэнка Маккорта в 2016 году, новая администрация попыталась отодвинуть фанатских лидеров от бюджета, но получила жесткий отпор. Лидеры ультрас тесно связаны с марсельским криминалом. Для контекста, один из главарей наибольшей группировки "South Winners" Рашид Зеруаль даже не скрывает, что однажды по поручению "влиятельных людей" угрожал Дидье Дешаму, когда тот попытался изменить расклад сил в клубе.

Тем не менее, президент Жак-Анри Эйро еще в 2018-м заявил, что "фанатов в руководстве "Марселя" больше не будет". С тех пор между сторонами началась война, которую сглаживали только удачные результаты имени Виллаш-Боаша. Когда Андре выдохся - пошла жара.

"Сегодня между собой сражаются два Марселя. Первый - это Марсель больших побед, трофеев и успеха; второй - Марсель хаоса, сменивший 20 тренеров за 20 лет; Марсель, у которого полно проблем с законом, а вопросы решаются за шторами".

Так отреагировал на нападение на "Коммандерию" Жак-Анри Эйро. Собственник клуба Фрэнк Маккорт повторил ту же мысль, сравнив нападавших с "трампистами у Капитолия".

Жак-Анрі Ейро

Уже очевидно, что эти двое на уступки не пойдут и конфликт продолжится. При нынешнем 9-м месте в чемпионате "Коммандерию" и лично Эйро ждет еще много неприятных сюрпризов. Лидеры ультрас сделают все возможное, чтобы использовать момент и выбить из клуба менеджмент, лишивший их привилегий.

Это страшные люди. Помните 43-летнего Илтона, доигрывающего в "Монпелье"? В 2010 году он бегал за "Марсель", и после очередного привоза застал своих жену и сына в заложниках у бандитов, а дом ограбленным. После того инцидента бедняга и сбежал на "Стад де ля Моссон" к Николлену. Луи тоже не святой, но в клубе его власть была священной. Потому и продержался у руля "Паладинов" 43 года.

Про Маккорта и Эйро такого сказать нельзя. Прямо сейчас этой парочке нечем тушить пожар. "Марсель" еще до пандемии собирал по 75-90 млн долгов за сезон; его зарплатная ведомость вторая в Лиге 1 после "ПСЖ" с большим отрывом от остальных, при этом лидеры либо постарели, либо хотят уйти. А теперь еще и опытного тренера лишились.

Marseille manager Andre Villas-Boas offered his resignation in a press conference earlier today



It comes after the club signed Olivier Ntcham against his wishes... pic.twitter.com/vo78MmgeDo — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 2, 2021

Тут могут помочь лишь крупные инвестиции, умный менеджмент и время, необходимое для создания новой команды. Но когда оно у "Марселя" было с его-то несколькими десятками тысяч разъяренных ультрас?..