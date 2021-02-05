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Лига 1 все-таки нашла нового вещателя. Доходы от ТВ упадут на 50%

Франция
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Глобальный тендер будет летом

Лига 1 все-таки нашла нового вещателя. Доходы от ТВ упадут на 50%
Новина українською

Canal+ все-таки пошел навстречу французскому футболу и согласился выкупить по сниженной цене все матчи Лиги 1 и 8 из 10 поединков Лиги 2 до конца текущего сезона.

О достижении соглашения с французской медиа-группой уже отрапортовала Лига профессионального футбола (LFP). Оно вступит в силу с 25 тура.

По инсайдерской информации, Canal+ заплатит лиге 365 млн евро за показ матчей в сезоне-2020/21. Это означает, что доходы клубов Лиги 1 от ТВ упадут на 49%, а Лиги 2 - на 40%. Тем не менее, это позволит клубам платить зарплату хотя бы в сокращенной объеме, избежав банкротства.

После того, как предыдущий вещатель Mediapro объявил о разрыве сделки из-за финансовых трудностей, клубы остались вообще без средств для существования. Для контекста, в "Ниме" доход от ТВ-прав составляет 68% от клубного бюджета.

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Интересно, что в последние недели LFP пыталась запустить большой тендер по продаже ТВ-прав на 3-4 сезона вперед, но потерпела фиаско из-за слишком маленьких предложений потенциальных трансляторов. Это вынудило лигу идти на срочное временное соглашение с Canal+.

Глобальный тендер по продаже ТВ-прав на Лигу 1 и Лигу 2 будет проведен уже по окончании текущего сезона. Ожидается, что в нем примут участие не только традиционные каналы, но и интернет-гиганты, вроде Amazon.

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В статье: LFP Mediapro Canal+
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Источник:
LFP

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