Саудовский принц покупает Марсель за 480 млн евро - СМИ

Похоже, пребывающий в глубоком финансовом и управленческом кризисе "Марсель" нашел нового и очень богатого собственника.

Журналист канала La Chaîne L'Equipe Тибо Веризян написал у себя в твиттере, что владелец клуба Фрэнк Маккорт договорился о его продаже Королевской холдинговой компании из Саудовской Аравии, чьим собственником является принц Аль-Валид бин Талаль. Его состояние оценивается в 16 млрд евро.

"Стороны ударили по рукам, "Марсель" продан. Прошли решающие встречи в Эр-Рияде между Маккортом и его топ-менеджерами и представителями саудовской Королевской компании. Еще неясно, будет ли фигурировать в окончательном варианте пресс-релизе имя принца, поскольку саудовцы хотят поставить во главе "Марселя" молодых людей из нового поколения", - написал журналист.

Чуть позже его информацию подтвердил Матиас Мантегетти из Canal+. По его словам, сумма сделки составит 480 млн евро. В эту сумму также войдет стадион "Велодром", который исторически принадлежит городу, а не клубу. Саудовцы, однако, желают его выкупить и, вероятно, переименуют.

Также по информации Мантегетти, новый инвестор существенно увеличит бюджет "Марселя", чтобы клуб мог фундаментально усилить состав на рынке.

В переговорах помимо сторон задействован даже президент Франции Эммануэль Макрон, являющийся давним поклонником "Марселя". Пресс-релиз о продаже клуба уже готов и обнародуют его в ближайшие дни.

Напомним, Фрэнк Маккорт владеет "Марселем" с 2016 года и за это время клуб не выиграл ни единого трофея, но играл в финале Лиги Европы и занимал второе место в Лиге 1. В текущем сезоне провансальцы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами и идут лишь 9-ми в чемпионате.