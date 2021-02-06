Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, если в нём будет пункт о трансфере в Реал

Переговоры ПСЖ с Килианом Мбаппе о новом соглашении застопорились из-за интереса к игроку со стороны мадридского "Реала".

Контракт Килиана с чемпионами Франции рассчитан до июня 2022 года, а стороны ещё толком и не начали переговоры, потому что форвард не определился со своим будущим.

По данным As, "Пари Сен-Жермен" готовит компромиссный вариант. Мбаппе будет предложено новое 5-летнее соглашение, в котором будет прописан возможность перейти в "Реал" или другой топ-клуб.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел 19 матчей за "ПСЖ" в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.