Лига 1. Лион снова первый, а Лорьян продолжает побег из зоны риска

Де-факто поединок в Лионе решил своим удалением Адриен Томассон. Он на 14-й минуте начал оспаривать желтую карточку за фол в середине поля, и что-то такое ядовитое сказал арбитру, что тот конвульсивно достал из кармана красную.

Вдесятером такой команде, как "Страсбур", против такой команды, как "Лион", делать нечего - шансы на успех упали до 0,0%. Это быстро показали Ауар и Депай - первый перехватил мяч и отпасовал на ход, второй - убежал от защиты и четко пробил под голкипером.

"Лион" уже привычно много загружал фланги, действовал размашисто и излучал железобетонную уверенность в своих силах. Второй мяч пришел минут через десять - Тиаго Мендес вывел на ворота Токо-Экамби, и Карл подсек мяч в сетку.

Наверное, могло голов быть и больше, но "Ткачи" доводили атаки до верного, стремились играть красиво. Таким и вышел третий гол - Депай со штрафного перебросил стенку, словно рукой. На трибунах согласно закивал головой спортдир "Лиона" Жуниньо Пернамбукано - кто-кто, а он знает толк в штрафных.

В общем, очередная эстетская победа "Ткачей", только в этот раз им еще и помог соперник. В таблице команда Руди Гарсии снова вырвалась на первое место с 52 очками в активе. У "Лилля" 51, и он свой матч проведет завтра. Касательно "Страсбура", то он остался на 15-й строчке с 25 баллами.

24-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Страсбур" - 3:0

Голы: Депай, 20, 68, Токо-Экамби, 30

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело (Бенламри, 71), Дьоманде (де Шильо, 89), Корне - Лукас Пакета, Тиаго Мендес, Ауар - Кадевере (Слимани, 71), Депай (Шерки, 71), Токо-Экамби (Да Сильва, 88)

"Страсбур": Кавасима - Каси, Митрович, Джику, Кароль - Прчич (Сиссоко, 67), Аолу (Линар, 67) - Уорис (Бельгар, 77), Томассон, Зохи (Шахири, 78) - Дьялло

Предупреждения: Марсело, 41, Дьоманде, 61 - Томассон, 14

Удаление: Томассон, 14

В футболе все порой меняется ну очень быстро. Пару недель назад "Лорьян" уступал дома "Дижону" 1:2 и одной ногой стоял в Лиге 2, но в итоге "Хеки" вытащили ту игру, после чего обыграли "ПСЖ" (3:2), остановили "Ренн" (1:1) и сегодня обыграли "Реймс", впервые с 14-го тура покинув зону вылета.

Схема "Лорьяна" 5-4-1 подразумевала закрытый, оборонительный футбол без лишних изысков - и именно так и сыграли подопечные Кристофа Пелисье. "Реймс" тоже выглядел безыдейно и понятия не имел, как проходить выстроенные три линии обороны. Его снайпер Булайе Дья в пятый раз кряду ушел с поля без забитого гола.

По такой игре все обычно решает один мяч, и его в этот раз забили "Хеки" - их капитану Лорану Абержелю удался красивый обводящий удар метров с 22-х.

Теперь у "Лорьяна" 22 балла и 17-е место в таблице. У "Реймса" - 28 очков и 12-я позиция.

24-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Реймс" - 1:0

Гол: Абержель, 53

"Лорьян": Дрейер - Мендес (Делаплас, 82), Гравильон, Лапорт, Морель, Эрго - Лорьент (Висса, 61), Монкондью, Абержель, Буагар (Ле Фее, 61) - Моффи (Грбич, 68)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан (де Смет, 75) - Кутеса (Туре, 63), Бериша (Мбуку, 63), Кассама, Шавалерен, Кафаро (Думбия, 75) - Дья (Серхейс, 82)

Предупреждения: Кутеса, 27, Мбуку, 74, де Смет, 87, Шавалерен, 90+4