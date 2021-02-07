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Неймар сможет сыграть с Марселем

Франция
(1 голосов)

Но появится ли он в старте?

Неймар сможет сыграть с Марселем
Новина українською

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар попал в заявку на матч 24-го тура Лиги 1 против “Марселя”. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

Ранее отмечалось, что у футболиста проблемы с желудком, и из-за гастроентерита он пропустил тренировку днем позже своего Дня рождения, которое он праздновал 5-го февраля.

В этом сезоне Неймар провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и пятью ассистами.

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В статье: Неймар Лига 1 Марсель ПСЖ
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
07.02.2021 в 13:35
Опять вытрут ноги в его футболку
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