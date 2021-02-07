Неймар сможет сыграть с Марселем

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар попал в заявку на матч 24-го тура Лиги 1 против “Марселя”. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

2️⃣3️⃣ Parisiens sont du voyage à Marseille ✈️



???????? #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2021

Ранее отмечалось, что у футболиста проблемы с желудком, и из-за гастроентерита он пропустил тренировку днем позже своего Дня рождения, которое он праздновал 5-го февраля.

В этом сезоне Неймар провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и пятью ассистами.