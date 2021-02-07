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Многострадальный Дольберг. Самому дорогому игроку Ниццы нужна операция в связи с аппендицитом

Франция
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Для Каспера этот сезон продолжает быть кошмарным

Многострадальный Дольберг. Самому дорогому игроку Ниццы нужна операция в связи с аппендицитом
Новина українською

Форварду "Ниццы" Касперу Дольбергу в ближайшее время будет прооперирован в связи с аппендицитом, сообщает L’Équipe.

Для 23-летнего датчанина это не первая проблема со здоровьем в этом сезоне. В сентябре Каспер переболел коронавирусом, в октябре вывихнул лодыжку, а в ноябре имел проблемы с бедром.

Напомним, Дольберг является самым дорогим игроком в истории "Ниццы". В 2019-м году французский клуб заплатил за него "Аяксу" более 20 миллионов евро.

В этом сезоне Дольберг отметился 3 голами в 14 матчах Лиги 1.

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В статье: Ницца (Франция) Каспер Дольберг
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