Многострадальный Дольберг. Самому дорогому игроку Ниццы нужна операция в связи с аппендицитом

Форварду "Ниццы" Касперу Дольбергу в ближайшее время будет прооперирован в связи с аппендицитом, сообщает L’Équipe.

Для 23-летнего датчанина это не первая проблема со здоровьем в этом сезоне. В сентябре Каспер переболел коронавирусом, в октябре вывихнул лодыжку, а в ноябре имел проблемы с бедром.

Напомним, Дольберг является самым дорогим игроком в истории "Ниццы". В 2019-м году французский клуб заплатил за него "Аяксу" более 20 миллионов евро.

В этом сезоне Дольберг отметился 3 голами в 14 матчах Лиги 1.