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43-летний защитник провел свой 500-й матч во французской Лиге 1

Франция
(2 голосов)

Феноменальные цифры

43-летний защитник провел свой 500-й матч во французской Лиге 1
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В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем стадионе принимал "Дижон". В стартовом составе хозяев на поле появился 43-летний бразильский защитник Виторино Илтон. Этот матч стал 500-м для него в чемпионате Франции.

Отметим, что это является рекордом Лиги 1 среди легионеров. Больше бразильца в чемпионате провели матчей только три француза: Сильвиан Арманд (506), Флоран Бальмон (512) и Микаэль Ландро (618).

Это уже 18 сезон во Франции для Илтона. Он также выступал за "Бастию", "Ланс" и "Марсель". С последними ему удалось добыть чемпионство и Суперкубок Франции, а также Кубок Лиги. Также он побеждал в чемпионате с "Монпелье".

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В статье: Монпелье Лига 1 Дижон
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Источник:
L'equipe

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Комментарии (1)
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khatskevich_bog (Киев)
07.02.2021 в 18:57
офигеть, он же целые матчи играет на постоянной основе
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