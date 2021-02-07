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43-летний защитник провел свой 500-й матч во французской Лиге 1
Феноменальные цифры
В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем стадионе принимал "Дижон". В стартовом составе хозяев на поле появился 43-летний бразильский защитник Виторино Илтон. Этот матч стал 500-м для него в чемпионате Франции.
Отметим, что это является рекордом Лиги 1 среди легионеров. Больше бразильца в чемпионате провели матчей только три француза: Сильвиан Арманд (506), Флоран Бальмон (512) и Микаэль Ландро (618).
Это уже 18 сезон во Франции для Илтона. Он также выступал за "Бастию", "Ланс" и "Марсель". С последними ему удалось добыть чемпионство и Суперкубок Франции, а также Кубок Лиги. Также он побеждал в чемпионате с "Монпелье".
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