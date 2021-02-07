Лига 1. Долгожданные воскрешения Монпелье, Ниццы и Сент-Этьена

"Брест" победил "Бордо" впервые с 2013 года, прервав 7-матчевую серию неудач. Бретонцы наиграли на три очка, но добыли их нервно и не без помощи фортуны.

Со старта хозяева доминировали на поле. Лидеры жирондинцев во главе с Бен-Арфа затерялись на поле, пока Жан Лукас, Шарбонье и Февр угрожали воротам Костиля. Долгое время "Бордо" везло не пропустить. Более того, команда еще и забила нелогичный гол после грубой ошибки Кристофа Эреля - отличился Хван.

Дело шло к вымученной победе, но "Брест" после замен еще прибавил и таки вырвал три очка. Мунье четко сыграл на добивании, а Февр отправил мяч в сетку с рикошетом от ноги Лорана Косельни. Ромен в целом был лучшим на поле и гол заслужил - у него 6 удачных обводок из 9.

Для "Бреста" эта победа стала первой за месяц. Она подняла команду в таблице на 11-е место с 30 очками. У "Бордо" 32 балла и 10-я позиция.

24-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Бордо" - 2:1

Голы: Мунье, 80, Февр, 85 - Хван, 56

"Брест": Сибуа - Фуссурье, Шардоне, Эрель, Перро - Белькебла (Онора, 73), Жан Лукас, Лан, Февр - Шарбонье (Мунье, 76), Кардона (Ле Дуарон, 81)

"Бордо": Костиль - Кватенг (Лаку, 75), Бесс, Косельни, Бенито - Адли (Баква, 88), Башич (Сери, 57) - Уден, Бен-Арфа, де Превиль (Траоре, 87) - Хван (Бриан, 58)

Предупреждения: Онора, 90+3 - Бен-Арфа, 6, Косельни, 48, Башич, 51

Очень важная и своевременная победа для "Паладинов". Команда не побеждала в чемпионате 9 туров кряду, и кресло под Мишелем Тер-Закаряном здорово шаталось.

Сегодня "Монпелье" случайно проиграл первый тайм - "Дижон" ничего не создал, но забил с углового. Тем не менее, после перерыва Гаэтан Лаборд и Тежи Саванье дожали аутсайдера. Первый оформил дубль, показав завидную технику, второй - оформил гол плюс пас. Учитывая, что после травмы вернулся в состав и Анди Делор, вскоре стоит ждать возрождения "Паладинов".

Отдельно отметим 43-летнего капитана "Монпелье" Илтона - он сегодня провел 500-й матч в Лиге 1. Уму непостижимо, как он играет от звонка до звонка в таком возрасте.

В таблице "Паладины" уже 11-е с 32 очками. Это низко, но ЛЕ еще не потеряна. У "Дижона" 15 баллов и 19-я строчка.

24-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Дижон" - 4:2

Голы: Лаборд, 48, 56, Саванье, 61, Шкулетич, 90+1 - Кулибали, 5, Конате, 88

"Монпелье": Омлин - Суке (Шотар, 81), Илтон, Конгре, Ристич - Саванье, Ферри (Самбия, 57), Молле (Ле Таллек, 67) - Мавидиди (Шкулетич, 81), Лаборд, Делор (Вахи, 66)

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга (Шафик, 64) - Лаутоа, Ндонг - Эбимбе (Папе Диоп, 74), Шуяр (Саммаритано, 63), Целина (Добре, 64) - Мама Бальде (Конате, 84)

Предупреждения: Делор, 32, Молле, 39, Ле Таллек, 86 - Мама Бальде, 27, Кулибали, 44

Удаление: Кулибали, 69

Первый сильный матч в 2021 году провела и "Ницца". До этого подопечные Адриана Урси проиграли 4 из 6 поединков в чемпионате.

Сегодня "Анже" просто забыл выйти на поле. Это стало очевидно уже после стартового автогола Думбия - защитник в простой ситуации взял и "скинул" мяч в противоход своему же голкиперу.

"Ницца" прекрасно оттолкнулась от слабости соперника и забила еще два красивых комбинационных гола, ни разу не споткнувшись по ходу встречи. Второй матч кряду здорово проявил себя Мизьян Маолида - у него гол и ассист. Привычно здорово финтил и забил Гуири. Ну и защита после трансферов Салиба и Тодибо начала напоминать редуты, а не проходной двор.

В таблице "Орлята" теперь 13-е с 29 баллами. У "Анже" 34 очка и 8-е место.

24-й тур Лиги 1. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Анже" - 3:0

Голы: Думбия, 9 (автогол), Маолида, 17, Гуири, 83

"Ницца": Бенитес - Пельмар, Тодибо (Робсон Бамбу, 87), Салиба, Камара - Клод Морис, Будауи (Тюрам, 77), Лис-Мелу (Ндойе, 65) - Рони Лопеш (Шнейдерлен, 65), Гуири, Маолида

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Амаду (Кулибали, 62), Мангани - Кабо (Перейра Лаже, 75), Фульжини (Тиуб, 62), Буфаль (Капель, 62) - Дьони (Шо, 75)

Предупреждения: Тодибо, 15, Гуири, 36 - Амаду, 33

Еще одна команда, сильно прибавившая за счет трансферов - "Сент-Этьен". Папе Сиссе и Антони Модест уже сейчас выглядят лидерами зеленых.

Сегодня "Метц" ощутил себя в шкуре большинства своих соперников. Стандартная тактика "Мессинцев" заключается в том, чтобы забить и сесть в глубокую оборону, изредка выбегая в контратаке. Но вышло так, что первым благодаря красивому штрафному от Ромена Амума забил "Сент-Этьен" и атаковать пришлось уже "Метцу".

В итоге команда Фредерика Антонетти капитулировала почти без боя. Арендованный у "Олимпиакоса" Сиссе совершил 6 перехватов и выиграл 4 верховых дуэли, просто не пустив к мячу форвардов соперника.

Также заметно, как перестроилась атака зеленых - теперь в ней преобладают навесы на Модеста, который скидывает на ход быстрым партнерам. Сегодня у Антони 5 удачных верховых дуэлей из 5, а также 1 пас под удар. И это он еще в неоптимальной форме.

В общем, видна перспектива у "Сент-Этьена". Благодаря победе команда Клода Пюэля поднялась на 15-е место с 26 очками. У "Метца" 35 баллов и 7-я позиция.

24-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Метц" - 1:0

Гол: Бойе, 14 (автогол)

"Сент-Этьен": Мулен - Колодзейчак, Мукуди, Сиссе, Гурна-Дуат - Буанга, Камара, Нею (Трауко, 77), Монне-Паке (Юссуф, 64) - Амума (Норден, 52), Модест (Муэффек, 77)

"Метц": Укиджа - Бронн, Куяте, Бойе - Сентонз, Маига, Сарр, Юдоль - Булайя - Амброз (Гуйе, 58), Вагнер (Яде, 59)

Предупреждения: Амума, 37, Колодзейчак, 73 - Маига, 25, Сентонз, 73