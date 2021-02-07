Лига 1. Нант - Лилль 0:2. Дубль Дэвида вернул Догам первое место

Какая все-таки железобетонная оборона у команды Кристофа Гальтье! Во всей Европе меньше сейчас пропускают только "Ман Сити" и "Атлетико".

Сегодня на поле "Нанта" "Доги" показали ровно то же самое, что и всегда. Команда поднажала на старте, быстро открыла счет усилиями Джонатана Дэвида, воспользовавшегося секундным помутнением сознания защиты "Канареек", после чего отошла назад.

В первом тайме у "Лилля" было 3-4 удобных шанса, чтобы удваивать преимущество, но снова подвела реализация. Бамба, Иконе и Челик даже в створ ворот не попали.

После перерыва "Доги" и подавно бросили играть, позволив "Нанту" показать хоть что-то. "Канарейки" не побеждают в элите уже 15 матчей подряд, но все-таки под занавес игры парочку ударов в створ нанесли. Самым опасным был эпизод с рикошетом от ноги Коло Муани - мяч летел в ворота, откуда его вынес Бенжамен Андре, за что без промедлений получил от Мика Меньяна благодарную "пятюню".

Поняв, что шутки плохи, "Лилль" быстренько организовал контратаку в ответ и удвоил счет - Дэвид отличился после отличной комбинации с финальным пасом от Ренату Санчеша.

В общем, победа на классе. "Доги" легко вернули себе лидерство в таблице - теперь у них 54 очка, у "Лиона" - 52. "Нант" как был, так и остался 18-м с 19 баллами.

24-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "Лилль" - 0:2

Голы: Дэвид, 9, 83

"Нант": Лафон - Фабио (Коко, 26), Кастелетто, Жиротто, Траоре - Коршья, Блас (Эмон, 85), Чиривелья, Луза (Туре, 89), Саймон - Коло Муани

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо (Брадарич, 46) - Араужо (Веа, 79), Андре, Сумаре (Шека, 88), Бамба (Лихаджи, 88) - Иконе (Ренату Санчеш, 70), Дэвид

Предупреждения: Коко, 29, Коршья, 31, Луза, 32