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Участие Ди Марии в матче с Барсой под вопросом. Анхель травмировал бедро
Аргентинец покинул поле на 11-й минуте встречи
В матче 24-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" на выезде играет против "Марселя" (2:0 - второй тайм).
Вингер парижан Анхель Ди Мария был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте встречи. Аргентинец повредил заднюю поверхность бедра в голевой атаке при первом голе "Пари Сен-Жермен" - 32-летний футболист отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.
Таким образом, Ди Мария может пропустить первый матч 1/8 Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны" на "Камп Ноу", который пройдет 16-го февраля.
В текущем сезоне Анхель принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 5 голов и 11 результативных передач.
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