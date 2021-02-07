Лига 1. Марсель - ПСЖ 0:2. Лучшая игра Парижа при Почеттино

Вообще Ле Класико - главный матч Лиги 1, но только не при сложившихся обстоятельствах. "Марсель" без тренера и после штурма базы собственными фанатами выглядит жалко.

Сегодня на "Велодроме" южане больше контролировали мяч, но лишь потому, что Париж его им отдал. Лидеры "Марселя" - Товен и Пайет - провели по одному активному тайму каждый, но ни о какой конкретике возле ворот Серхио Рико речь не шла. Ни одного опасного удара, ни одного яркого сэйва - ничего.

"ПСЖ" действовал на контратаках и делал это очень уверенно. Ставка была сделана на скорость Мбаппе - и Килиан уже на 9-й минуте открыл счет, убежав от соперников, словно от стоячих.

В той же атаке, к слову, травму получил Анхель Ди Мария. Показалось, что аргентинец повредил бедро, а это минимум две-три недели в лазарете.

Пожалуй, это единственная плохая новость для "ПСЖ" сегодня. Матч давался команде Почеттино легко. В середине первой половины Мауро Икарди эффектным ударом головой удвоил преимущество - и де-факто закрыл вопрос о победителе.

В оставшийся час Париж доминировал, не торопясь. Наверное, будь Сарабия и Мбаппе хоть немного аккуратнее в завершении, а Бенуа Бастьен - жестче в решениях, матч закончился бы с неприличным счетом для "Марселя". Но было ощущение, что дополнительно унижать и без того поникших южан в ничьи планы не входило.

Провансальцев победили, но позволили сохранить лицо. Не к таким Класико привык Пайет, который психанул в концовке и удалился. Впрочем, это его дело. В таблице "ПСЖ" снова третий с 51 очком. Впереди все еще "Лилль" (54) и "Лион" (52). У "Марселя" 33 очка и 9-я позиция, как нельзя лучше отражающая положение дел в клубе.

24-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Мбаппе, 9, Икарди, 24

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес (Перрен, 78), Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 57) - Ронжье (Кизанс, 88), Камара, Гуйе - Товен (Луис Энрике, 78), Жермен (Бенедетто, 56), Пайет

"ПСЖ": Рико - Флоренци (Керер, 88), Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Гуйе, Паредес (Данилу, 66), Верратти - Ди Мария (Сарабия, 11, Кин, 88), Икарди (Неймар, 65), Мбаппе

Предупреждения: Гуйе, 49 - Паредес, 45+2, Икарди, 53

Удаление: Пайет, 90+1