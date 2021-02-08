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3+1 от Головина. Ним - Монако 3:4. Видео голов и обзор матча
Неожиданный триллер
Поединок аутсайдера с одним из фаворитов сезона не обещал ничего интересного, однако "Ним" после смены тренера уперся и выдал, пожалуй, самый содержательный матч за много месяцев.
Пожалуй, "Крокодилы" даже наиграли на очки, однако им не повезло попасть под горячую руку Александра Головина. Россиянин, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, оформил хет-трик и добавил к нему голевую передачу, принеся "Монако" победу. Однозначно, это лучшая игра хавбека после ухода из ЦСКА.
"Ним" - "Монако" - 3:4
Голы: До, 23, Ферхат, 32, Элиассон, 81 - Головин, 3, 12, 62, Фолланд, 77
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