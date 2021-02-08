  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. 3+1 от Головина. Ним - Монако 3:4. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

3+1 от Головина. Ним - Монако 3:4. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Неожиданный триллер

3+1 от Головина. Ним - Монако 3:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Поединок аутсайдера с одним из фаворитов сезона не обещал ничего интересного, однако "Ним" после смены тренера уперся и выдал, пожалуй, самый содержательный матч за много месяцев.

Пожалуй, "Крокодилы" даже наиграли на очки, однако им не повезло попасть под горячую руку Александра Головина. Россиянин, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, оформил хет-трик и добавил к нему голевую передачу, принеся "Монако" победу. Однозначно, это лучшая игра хавбека после ухода из ЦСКА.

"Ним" - "Монако" - 3:4

Голы: До, 23, Ферхат, 32, Элиассон, 81 - Головин, 3, 12, 62, Фолланд, 77

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монако Александр Головин Ним
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
08.02.2021 в 00:25
Почему наши во Францию не едут ???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...