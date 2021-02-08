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Команды разного уровня. Марсель - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Борьбы не получилось

Команды разного уровня. Марсель - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
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Париж со старта выглядел хозяином положения на "Велодроме" и не позволял "Марселю" создать даже намека на опасность у своих ворот. В атаке же чемпион положился на индивидуалистов - и Мбаппе с Икарди тренера не подвели.

Ле Класико как такового не получилось - не было ни борьбы, ни интриги. Де-факто команды более часа просто бегали, чтобы согреться. Удаление Димитри Пайета в добавленное время - яркое свидетельство полной безнадеги в лагере "Марселя".

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Мбаппе, 9, Икарди, 24

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В статье: Мауро Икарди Марсель Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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