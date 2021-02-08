Франция
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Команды разного уровня. Марсель - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Борьбы не получилось
Париж со старта выглядел хозяином положения на "Велодроме" и не позволял "Марселю" создать даже намека на опасность у своих ворот. В атаке же чемпион положился на индивидуалистов - и Мбаппе с Икарди тренера не подвели.
Ле Класико как такового не получилось - не было ни борьбы, ни интриги. Де-факто команды более часа просто бегали, чтобы согреться. Удаление Димитри Пайета в добавленное время - яркое свидетельство полной безнадеги в лагере "Марселя".
"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2
Голы: Мбаппе, 9, Икарди, 24
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