Команды разного уровня. Марсель - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Париж со старта выглядел хозяином положения на "Велодроме" и не позволял "Марселю" создать даже намека на опасность у своих ворот. В атаке же чемпион положился на индивидуалистов - и Мбаппе с Икарди тренера не подвели.

Ле Класико как такового не получилось - не было ни борьбы, ни интриги. Де-факто команды более часа просто бегали, чтобы согреться. Удаление Димитри Пайета в добавленное время - яркое свидетельство полной безнадеги в лагере "Марселя".

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Мбаппе, 9, Икарди, 24