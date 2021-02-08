  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Парижская молния: Мбаппе забил Марселю на скорости 36 км/час
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Парижская молния: Мбаппе забил Марселю на скорости 36 км/час

Франция
(4 голосов)

Провансальцы зря пошли на угловой

Парижская молния: Мбаппе забил Марселю на скорости 36 км/час
Новина українською

Килиан Мбаппе открыл счет во вчерашнем матче 24-го тура Лиги 1 против "Марселя" (2:0) на совершенно космической скорости.

Транслятор поединка Canal+ замерил, что перед голом форвард "ПСЖ" разогнался до 36 км/час, и на этой скорости не только оббежал Хироки Сакаи, но и пробил Стива Манданда с довольно острого угла.

Гол случился в результате углового у ворот Парижа: игроки "Марселя" решили сходить на подачу и получили ответную контратаку. Анхель Ди Мария дождался, пока Мбаппе ускорится, после чего отпасовал ему на ход.

Интересно, что в 2020 году лишь пять игроков в мире превысили скорость 36 км/час по ходу матча, но ни один из них не завершил эпизод голом. Помимо Мбаппе это были Эрлинг Холанд, Адама Траоре, Ашраф Хакими и Альфонсо Дэвис.

Сам Мбаппе на ЧМ-2018 против Аргентины (4:3) разгонялся до 37 км/час.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анхель Ди Мария Марсель рекорды Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
08.02.2021 в 11:29
як машина по дорозi
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...