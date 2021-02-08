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Парижская молния: Мбаппе забил Марселю на скорости 36 км/час
Провансальцы зря пошли на угловой
Килиан Мбаппе открыл счет во вчерашнем матче 24-го тура Лиги 1 против "Марселя" (2:0) на совершенно космической скорости.
Транслятор поединка Canal+ замерил, что перед голом форвард "ПСЖ" разогнался до 36 км/час, и на этой скорости не только оббежал Хироки Сакаи, но и пробил Стива Манданда с довольно острого угла.
Гол случился в результате углового у ворот Парижа: игроки "Марселя" решили сходить на подачу и получили ответную контратаку. Анхель Ди Мария дождался, пока Мбаппе ускорится, после чего отпасовал ему на ход.
Интересно, что в 2020 году лишь пять игроков в мире превысили скорость 36 км/час по ходу матча, но ни один из них не завершил эпизод голом. Помимо Мбаппе это были Эрлинг Холанд, Адама Траоре, Ашраф Хакими и Альфонсо Дэвис.
Сам Мбаппе на ЧМ-2018 против Аргентины (4:3) разгонялся до 37 км/час.
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