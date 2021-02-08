Неймар - лучший пенальтист Европы. У нас есть железные доказательства

Давным-давно в "Барселоне" в сезоне-2015/16 Неймар трижды подряд промахнулся с 11-метровой отметки, дав всем понять - пенальтист из него неважный.

Но этот тот случай, когда с возрастом все пришло. После переезда в "ПСЖ" бразилец вышел на совершенно новый уровень в исполнении пенальти. В Лиге 1 немало вратарей, специализирующихся на таких ударах - это и Бенуа Костиль, и Мик Меньян, ранее еще был Стефан Руффье, но просчитать удары бразильца не удалось никому.

За 3,5 сезона в Лиге 1 Неймар реализовал 16 из 17 пенальти. Еще один раз он попал в штангу, когда Руффье уже беспомощно лежал в другом углу.

На этом отрезке лишь двое игроков в топ-лигах били 11-метровые с сопоставимой точностью - Серхио Рамос (15 из 16) и Андрей Крамарич (14 из 15). У всех остальных было как минимум две осечки, а, например, у Роналду и Месси - по 4.

Неймар бьет пенальти всегда одинаково: притормаживает и сбивается на короткие шажочки в середине разгона, затем делает резкий последний шаг для замаха и бьет. В основном, удары бразильцы приходятся не в угол - он просто легко посылает мяч в противоход вратарям.

Выглядит это примерно так: на первом фото Неймар замахивается для удара, но его голова все еще высоко поднята

Бразилец исполняет достаточно медленно, чтобы дождаться и увидеть, как голкипер перекладывает вес тела на левую ногу

После этого Неймар легонько посылает мяч в противоположную сторону.

Законно ли такое исполнение? Бывший арбитр Лиги 1 Саид Энжими уверен, что да: "Он имеет полное право разбегаться с той скоростью, с какой пожелает. Правилами запрещено тормозить только непосредственно перед ударом".

К слову, это правило ФИФА ввела в 2010 году, и оно было направлено против… Неймара! Еще в футболке "Сантоса" форвард издевался над голкиперами во время пенальти. В Бразилии такой трюк называют "парадинья". После того, как Неймар начал злоупотреблять, "парадиньи" оказались под запретом.

Сегодня Canal+ подсчитал, что Неймар направляет в противоход вратарям 84% своих пенальти и без "парадиньи". Вот карта его ударов:

Бывший голкипер французской сборной Микаэль Ландро говорит, что манера исполнения Неймара ставит вратарей в тупик, лишая их всех козырей перед ударом: "Он видит последний шаг вратаря. Этот долгий разбег маленькими шажочками решает. Голкипер перед ударом всегда делает ложный шаг, чтобы направить форварда в противоположную сторону. Но Неймар все видит и бьет, когда вратарь двинулся на самом деле".

Неделю назад бразилец легко и просто реализовал два пенальти на поле "Лорьяна". Голкипер Матье Дрейер сделал все в точности так, как описывает Ландро.

Техника исполнения пенальти у Неймара очень схожа с той, которую демонстрирует в Мадриде Серхио Рамос. Правда, защитнику "Реала" реже удается укладывать вратарей на газон до удара, поэтому он чаще применяет силу. Десятка "ПСЖ" действует изящнее.

Голкипер-ветеран Николя Пеннето на пальцах объясняет, почему удары Неймара так трудно взять:

"Вся сложность в долгом разбеге. Чем медленнее движется игрок, тем дольше он держит голову поднятой. Нам проще отражать пенальти, когда игрок делает все быстро. Он опускает глаза задолго до удара, и в этом наше преимущество. А эти остановки Неймара словно замораживают вратарей. Нам остается либо прыгать наобум, но тогда он легко бьет в другую сторону, либо стоять до последнего, и в таком случае он просто посылает мяч сильно в любой из углов".

После этих слов может сложиться впечатление, что Неймар придумал пенальти заново, и теперь его технику скопируют все футболисты. Но и Ландро, и экс-голкипер "ПСЖ" и "Марселя" Жером Алонсо с этим в корне не согласны.

"Для этих ударов нужна фантастическая координация ног и глаз. На такое способны единичные игроки. Так бьет Неймар, Рамос, тот же Месси. Они подходят к мячу, не зная, куда будут бить. При этом давление стоит огромное. Еще и ВАР теперь есть, который может отменить все из-за малейшей паузы", - объясняет Пеннето.

Алонсо идет еще дальше, и советует "нетоповым" игрокам от такой манеры отказаться, чтобы не попасть в ловушку: