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ПСЖ не будет вести с Рамосом переговоры до окончания его контракта с Реалом
Парижане в ближайшем будущем рассчитывают подписать контракт с испанцем
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи уверил коллегу из "Реала" Флорентино Переса, что клуб не будет вести переговоры с защитником мадридцев Серхио Рамосом, пока его контракт со "сливочными" не будет прерван, сообщает Mundo Deportivo.
В конце января сообщалось, что футболист отказался от нового соглашения с "Реалом" и хочет продолжить карьеру в "ПСЖ". Парижане приступят к переговорам только после разрыва контракта.
6 февраля 34-летний испанец перенес операцию на колене и сейчас восстанавливается.
В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. Текущее соглашение игрока с "Реалом" истекает летом.
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