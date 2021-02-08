ПСЖ не будет вести с Рамосом переговоры до окончания его контракта с Реалом

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи уверил коллегу из "Реала" Флорентино Переса, что клуб не будет вести переговоры с защитником мадридцев Серхио Рамосом, пока его контракт со "сливочными" не будет прерван, сообщает Mundo Deportivo.

В конце января сообщалось, что футболист отказался от нового соглашения с "Реалом" и хочет продолжить карьеру в "ПСЖ". Парижане приступят к переговорам только после разрыва контракта.

6 февраля 34-летний испанец перенес операцию на колене и сейчас восстанавливается.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. Текущее соглашение игрока с "Реалом" истекает летом.