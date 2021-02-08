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Руди Гарсия: Куману не нравятся слова ПСЖ о Месси, но он сам не стеснялся говорить о Депае
Ответ Рональду из Франции
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия решил ответить Рональду Куману, который остался недоволен словами "ПСЖ" о Лео Месси.
"Я читал, что Рональд Куман обижен словами "ПСЖ" о Месси, ему это не нравится. Однако сам он не стеснялся говорить о возможном переходе Депая в "Барселону", - заявил Гарсия.
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Напомним, что прошлым летом Депай мог оказаться в "Барселоне" по просьбе Кумана, который работал с ним в сборной Нидерландов.
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