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Руди Гарсия: Куману не нравятся слова ПСЖ о Месси, но он сам не стеснялся говорить о Депае

Франция
(1 голосов)

Ответ Рональду из Франции

Руди Гарсия: Куману не нравятся слова ПСЖ о Месси, но он сам не стеснялся говорить о Депае
UA-Футбол
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Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия решил ответить Рональду Куману, который остался недоволен словами "ПСЖ" о Лео Месси.

"Я читал, что Рональд Куман обижен словами "ПСЖ" о Месси, ему это не нравится. Однако сам он не стеснялся говорить о возможном переходе Депая в "Барселону", - заявил Гарсия.

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Напомним, что прошлым летом Депай мог оказаться в "Барселоне" по просьбе Кумана, который работал с ним в сборной Нидерландов.

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В статье: Лионель Месси Руди Гарсия Рональд Куман Лион Барселона Мемфис Депай Пари Сен-Жермен (Париж)
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