Франция
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Ди Мария пропустит матч с Барселоной
Игрок получил травму
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Анхель Ди Мария не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной", пишет Goal.
На пресс-конференции специалист сказал, что 32-летний аргентинец не примет участие во встречи из-за повреждения. Почеттино заменил футболиста на 11-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:0).
В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл за "ПСЖ" в 5 матчах Лиги чемпионов, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
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