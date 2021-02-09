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Ди Мария пропустит матч с Барселоной

Франция
(1 голосов)

Игрок получил травму

Ди Мария пропустит матч с Барселоной
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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Анхель Ди Мария не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной", пишет Goal.

На пресс-конференции специалист сказал, что 32-летний аргентинец не примет участие во встречи из-за повреждения. Почеттино заменил футболиста на 11-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:0).

В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл за "ПСЖ" в 5 матчах Лиги чемпионов, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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