Ди Мария пропустит матч с Барселоной

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Анхель Ди Мария не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной", пишет Goal.

На пресс-конференции специалист сказал, что 32-летний аргентинец не примет участие во встречи из-за повреждения. Почеттино заменил футболиста на 11-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:0).

В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл за "ПСЖ" в 5 матчах Лиги чемпионов, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.