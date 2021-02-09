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Тьяго Силва: Кавани и я заслужили большего уважения от ПСЖ
В словах бразильца есть доля истины
Экс-капитан "ПСЖ" Тьяго Силва уверен, что парижский клуб не совсем справедливо отнесся к нему и его заслугам.
"ПСЖ" ни разу не предложил мне новый контракт. Не было предложений на меньших условиях, не было даже разговора "Тьяго, ты готов получать один евро и остаться с нами?". Не было ничего и меня это тревожило.
Я заслужил гораздо большего уважения от команды. Точно так же можно сказать и о Кавани. У клуба было три месяца, чтобы спланировать мой уход, но ничего не было сделано. Я ведь не провел в команде один сезон, я отыграл восемь лет и был капитаном", - заявил Силва.
Напомним, что Кавани и Силва покинули Париж летом. Тьяго был капитаном, а Эдинсон - лучшим бомбардиром в истории клуба.
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