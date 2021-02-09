Кубок Франции. 1/16 финала. Лион катком прошелся по Аяччо, вылет Реймса

В первый же день Лига 1 потеряла своего первого представителя в турнире - "Реймс" провалил второй тайм против середняка Лиги 2 "Валансьенна".

Прекрасный матч выдали нападающие Батист Гийом и Кевин Кабраль - они оформили по дублю. Особенно эффектным получился второй мяч 21-летнего Кабраля - он одним финтом освободился сразу от двух защитников в почти безнадежной ситуации и пробил вратаря. Такими темпами парень скоро будет в элите.

Любопытно, что на последние четверть часа тренеры "Реймса" выпустили основного нападающего Булайе Дья, на счету которого 12 голов в текущей Лиге 1. Сенегалец сегодня успел оформить дубль, но спасти команду от вылета не получилось.

"Реймс" - "Валансьенн" - 3:4

Голы: Серхейс, 30, Дья, 84, 90 - Гийом, 22, 56, Кабраль, 63, 81

Сказка "Лорьяна" продолжается. Одна из трех худших команд первого круга Лиги 1 набрала невиданную форму и выиграла три из четырех последних матчей чемпионата, среди прочих перестреляв "ПСЖ" (3:2).

Сегодня "Хеки" опять победили. Усиленный ближневосточным капиталом "Париж" открыл счет в матче, но во втором тайме "Лорьян" дожал соперника благодаря выходу на поле своих лидеров. Команда перестроилась с изначальных 3-4-3 на более сбалансированную 4-3-3, после чего забила два мяча. Пьер-Ив Амель заработал пенальти, с которого сравнял счет Йоан Висса, а дальше Терем Моффи четко реализовал выход на ворота после заброса от Тома Монкондью. Браво, "Лорьян"!

"Лорьян" - "Париж" - 2:1

Голы: Висса, 72 (с пенальти), Моффи, 83 - Наме, 13

"Лион" нынче в такой форме, что посредственные команды растаптывает за полчаса. "Аяччо" в этом убедился на своей шкуре. Корсиканцы здорово начали матч по своим меркам - играли жестко, быстро, часто били издали. Но "Ткачи" словно этого не заметили.

Еще до перерыва команда Руди Гарсии могла забить голов 7-8, но "ограничилась" 4. Показал партнерам, как это делается, капитан команды Депай. Его примеру последовали Слимани, Корне и Шерки. Для Ислама это дебютный мяч в футболке "Лиона" - напомним, он перебрался на "Люмьер" в январе.

То, что происходило во втором тайме, уже никого не интересовало. Ауар заработал и реализовал пенальти, но это так, для статистики. Главное - "Лион" прошел дальше, а его игроки избежали травм и нервотрепки. Идеальный вечер.

"Лион" - "Аяччо" - 5:1

Голы: Депай, 10, Слимани, 22, Корне, 24, Шерки, 38, Ауар, 79 (с пенальти) - Нури, 90 (с пенальти)