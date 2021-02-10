Кубок Франции. 1/16 финала. Победы Монако и Марселя, вылет Бордо

Лидеры чемпионата по-разному отнеслись к старту Кубка

"Бордо" откровенно слил Кубок Франции, выпустив на матч против лидера Лиги 2 "Тулузы" дублирующий состав. В старте объявились такие персонажи, как Мара, Йованович, Бессиль и 35-летний Бриан. Естественно, дело кончилось плохо.

"Тулуза" - самая результативная команда второго дивизиона, и сегодня "Фиалки" подтвердили свое реноме. Особенно классным получился гол Яниса Антиста - 18-летний парень с боями прорвался прямо через центр и вколотил мяч в угол ворот.

"Бордо" - "Тулуза" - 0:2

Голы: Байо, 39, Антист, 56

"Монако" на игру против "Гренобля" выпустил "полуторный" состав, дав поиграть и основным игрокам, и не очень. В итоге монегаски доминировали, но опасных моментов создали не так и много.

Помимо гола, который Стеван Йоветич забил в быстром отрыве, можно вспомнить мощный удар с левой от Энцо Мильо, а также шанс вышедшего на замену Александра Головина в концовке. Впрочем, у "Гренобля" не было и этого. Скучноватая, но справедливая победа команды Нико Ковача.

"Гренобль" - "Монако" - 0:1

Гол: Йоветич, 36

Самые суровые погодные условия сегодня были именно на "Стад де ля Мено", где снег приходилось убирать лопатами даже в перерыве, а разметка была нанесена красным цветом. "Монпелье" к зимнему футболу подготовился лучше и действовал намного острее.

Прежде всего, речь про Анди Делора, который мог оформлять хет-трик еще в первом тайме, но ограничился одним мячом после идеального лонгбола. Удвоил преимущество "Паладинов" под занавес игры Петар Шкулетич - серб забил во втором поединке кряду. "Страсбур" потерял свой лучший шанс спасти игру на 87-й минуте, когда Бельгар с рикошетом ударил в штангу.

"Страсбур" - "Монпелье" - 0:2

Голы: Делор, 45+1, Шкулетич, 88

Важную для себя победу добыл "Марсель". Провансальцы вышли на матч с "Осером" без своих лидеров - Товена и Пайета. Обоим, кажется, нужно время, чтоб прийти в себя после недавних скандалов.

По игре "Осер" не выглядел слабее именитого соперника, даром что выступает команда Жан-Марка Фурлана в Лиге 2. По сути, судьбу поединка решил один удачный навес - точно на голову Дарио Бенедетто. Поведя в счете, "Марсель" отошел назад и отбивался вплоть до последней минуты, когда результативно в контратаку сбегал дебютант команды Амаду Дьенг.

"Осер" - "Марсель" - 0:2

Голы: Бенедетто, 54, Дьенг, 90+2

Еще перед стартом игры L’Equipe написал, что эксперимент с Раймоном Доменеком в "Нанте" может закончиться в ближайшие часы. Поединок против "Нанта" добавил аргументов в пользу увольнения 69-летнего специалиста. "Канарейки" вышли на поле в почти основном составе, но без шансов проиграли сопернику, который поберег своих лидеров - Какута, Фофана и Ганаго.

Героем встречи стал неосновной атакующий хавбек Корентен Жан - на его счету дубль. Еще по голу провели юные таланты Дюкуре и Калимуэндо. Последняя победа "Нанта" во всех турнирах и дальше датируется 8 ноября - с тех пор 8 ничьих и уже 8 поражений.

"Нант" - "Ланс" - 2:4

Голы: Бамба, 24, 63 - Жан, 37, 39, Дюкуре, 36. Калимуэндо, 58