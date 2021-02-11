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Неймар получил повреждение в матче Кубка. Матч против Барсы под вопросом

Франция
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Бразилец получил по ногах и не смог доиграть встречу против "Кана" из Лиги 2

Неймар получил повреждение в матче Кубка. Матч против Барсы под вопросом
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В матче 1/32 Кубка Франции "ПСЖ" на выезде минимально обыграл "Кан" из второй французской лиги, благодаря голу Мойзе Кина в начале второго тайма.

Вингер парижан Неймар вышел на этот поединок в стартовом составе, но не сумел доиграть встречу до конца и был заменен на 60-й минуте. Бразилец пошел в дриблинг и получил удар по ногах, после этого игрок пытался разбегаться, но был вынужден покинуть поле. Неймара по позиции сменил Килиан Мбаппе.

Характер повреждения пока неизвестный. Напомним, 16-го января "Пари Сен-Жермен" предстоит поединок 1/8 Лиги чемпионов на "Камп Ноу" против каталонской "Барселоны".

В текущем сезоне во всех турнирах 29-летний Неймар провел 17 поединков, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Неймар Кубок Франции Кан (Кан) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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