Неймар получил повреждение в матче Кубка. Матч против Барсы под вопросом

В матче 1/32 Кубка Франции "ПСЖ" на выезде минимально обыграл "Кан" из второй французской лиги, благодаря голу Мойзе Кина в начале второго тайма.

Вингер парижан Неймар вышел на этот поединок в стартовом составе, но не сумел доиграть встречу до конца и был заменен на 60-й минуте. Бразилец пошел в дриблинг и получил удар по ногах, после этого игрок пытался разбегаться, но был вынужден покинуть поле. Неймара по позиции сменил Килиан Мбаппе.

Характер повреждения пока неизвестный. Напомним, 16-го января "Пари Сен-Жермен" предстоит поединок 1/8 Лиги чемпионов на "Камп Ноу" против каталонской "Барселоны".

В текущем сезоне во всех турнирах 29-летний Неймар провел 17 поединков, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.