Кубок Франции. 1/16 финала. Лилль и Ницца идут дальше, пиррова победа ПСЖ

Плохой матч провел Париж. Вместо ожидаемой легкой победы над соперником из середины таблицы Лиги 2 "ПСЖ" намучился в обоих таймах, создал полтора шанса и, самое важное, потерял Неймара. В начале второго тайма бразильцу врезали по ногам в подкате и разбегаться он не смог - пришлось менять. Напомним, через неделю встреча "ПСЖ с "Барселоной" в ЛЧ.

При этом победный мяч Неймар все-таки придумать успел - его проход и прострел в центр завершился результативным касанием от Мойзе Кина. Наверное, это был единственный красивый эпизод от "ПСЖ" за весь матч.

"Кан" - "ПСЖ" - 0:1

Гол: Кин, 49

Этот матч превратился в личную катастрофу опорника Самбу Ятабаре. Малиец сегодня дебютировал в "Амьене" после трансфера из "Антверпена" и за пару секунд до свистка сыграл рукой в собственной штрафной. Вагнер реализовал пенальти - и выбил пикардийцев из турнира.

В остальном это был равный поединок, особенно в первом тайме. "Амьен" забил симпатичный гол в контратаке - постарался капитан Алексис Блен. Но после замен в середине второй половины и выхода Яде и Вагнера "Метц" уже был заметно острее даже без своего плеймейкера и просто лучшего игрока Фарида Булайя, которому тренеры предоставили выходной.

"Амьен" - "Метц" - 1:2

Голы: Блен, 53 - Лейя, 1, Вагнер, 90+4 (с пенальти)

Этот поединок изначально был важнее для "Ниццы", чем для "Нима". "Крокодилы" сосредоточены на выживании в Лиге 1, тогда как "Орлята" с помощью Кубка еще могут исправить откровенно провальный сезон.

Неудивительно, что именно команда Адриана Урси бодрее начала. Уже в первом тайме Рони Лопеш оформил изящный дубль, но проблемы в обороне никуда не делись, и вскоре "Ним" отквитал один мяч первым же ударом в створ ворот. Позже Никлас Элиассон мог вообще сравнивать счет, но попал в перекладину. В том эпизоде "Ницце" повезло. Впрочем, "Орлята" таки были сильнее, что и подтвердил третий гол.

"Ним" - "Ницца" - 1:3

Голы: Дульевич, 37 - Рони Лопеш, 13, 29, Лис-Мелу, 82

Маленький и скромный "Родез" сегодня был лучшей командой на "Франсис Ле Бле", но представителю Лиги 2 не хватило надежности в обороне и реализации в атаке, чтобы сотворить сенсацию. Помимо гола Малали Дембеле в первом тайме "Родез" имел еще 2-3 стопроцентных шанса. Однажды Аюб Ухафса даже в штангу попал.

"Брест" же не показал красивого футбола, играя на 75% неосновным составом, но был эффективнее. А еще забил один гениальный гол. Бисиклета Стива Мунье после навеса с правого фланга от Пьер-Габриэля была великолепна. Если вы еще не видели, поищите в YouTube - оно того стоит.

"Брест" - "Родез" - 2:1

Голы: Мунье, 34, Ле Дуарон, 36 - Дембеле, 16

"Лилль" выпустил на матч с "Дижоном" откровенно второй состав, но даже так оказался сильнее. Героем встречи стал абсолютный дебютант "Догов" Агибу Камара - он попал в штангу уже на 2-й минуте встречи, а на 16-й открыл счет после длинного заброса от Жереми Пье.

"Дижон" много держал мяч во втором тайме, но пробить лучшую оборону Франции даже в ее неосновном составе не сумел. Все три удара хозяев пришлись мимо рамки. Вряд ли они сильно расстроились - впереди у команды борьба за выживание, ей вредно распыляться.

"Дижон" - "Лилль" - 0:1

Гол: Камара, 16