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"Плакать я не буду, оставлю это Неймару". Тренер Кана – о поражении от Пари Сен-Жермен в Кубке Франции

Франция
(1 голосов)

Бразилец травмирован

"Плакать я не буду, оставлю это Неймару". Тренер Кана – о поражении от Пари Сен-Жермен в Кубке Франции
Новина українською

Главный тренер французского "Кана" Паскаль Дюпра коротко отметил, что не переживает из-за поражения своей команды от "Пари Сен-Жермен" в рамках национального кубка. Напомним, вчера с минимальным счетом (0:1) коллектив Почеттино обыграл своего соперника в 1/32 финала. Цитирует Паскаля Eurosport.

"Плакать я не буду, оставлю это Неймару".

Напомним, через 15 минут после перерыва бразильский форвард получил повреждение приводящей мышцы левой ноги. 16-го января "Пари Сен-Жермен" предстоит сыграть поединок 1/8 Лиги чемпионов на "Камп Ноу" против каталонской "Барселоны".

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В статье: Неймар Кубок Франции Паскаль Дюпра "Кан" Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Foot Mercato

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