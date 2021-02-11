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"Плакать я не буду, оставлю это Неймару". Тренер Кана – о поражении от Пари Сен-Жермен в Кубке Франции
Бразилец травмирован
Главный тренер французского "Кана" Паскаль Дюпра коротко отметил, что не переживает из-за поражения своей команды от "Пари Сен-Жермен" в рамках национального кубка. Напомним, вчера с минимальным счетом (0:1) коллектив Почеттино обыграл своего соперника в 1/32 финала. Цитирует Паскаля Eurosport.
"Плакать я не буду, оставлю это Неймару".
Напомним, через 15 минут после перерыва бразильский форвард получил повреждение приводящей мышцы левой ноги. 16-го января "Пари Сен-Жермен" предстоит сыграть поединок 1/8 Лиги чемпионов на "Камп Ноу" против каталонской "Барселоны".
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