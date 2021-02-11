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Еле вымучили. Кан - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча
Париж пробрался в 1/8 финала Кубка Франции через черный ход
Представитель Лиги 2 "Кан» оказал неожиданно серьезное сопротивление чемпиону Франции. У "ПСЖ» совершенно не проходили позиционные атаки, а попытки Неймара прорваться за счет дриблинга часто заканчивались грубыми фолами.
В итоге бразилец таки организовал один мяч, выложив мяч на ногу Мойзе Кину, но вскоре получил травму и был заменен. И это, напомним, за неделю до матча Лиги чемпионов с "Барселоной».
"Кан» - "ПСЖ» - 0:1
Гол: Кин, 49
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