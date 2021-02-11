Еле вымучили. Кан - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча

Представитель Лиги 2 "Кан» оказал неожиданно серьезное сопротивление чемпиону Франции. У "ПСЖ» совершенно не проходили позиционные атаки, а попытки Неймара прорваться за счет дриблинга часто заканчивались грубыми фолами.

В итоге бразилец таки организовал один мяч, выложив мяч на ногу Мойзе Кину, но вскоре получил травму и был заменен. И это, напомним, за неделю до матча Лиги чемпионов с "Барселоной».

"Кан» - "ПСЖ» - 0:1

Гол: Кин, 49