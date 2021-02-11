Неймар: Мне грустно слышать от игроков, тренеров и болельщиков, что я ныряю или часто плачу

Бразилец Неймар прокомментировал свою очередную травму. Нападающий "ПСЖ" пропустит четыре недели.

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"Большая грусть и боль. Еще раз я буду без того, что я больше всего люблю - игры в футбол. Иногда мне доставляет дискомфорт мой стиль игры - я часто иду в дриблинг и меня бьют по ногам. Не знаю, действительно ли проблема во мне.

Мне грустно, когда я слышу от тренеров, игроков или болельщиков, что меня нужно бить по ногам, я часто ныряю или плачу. Это тяжело выдерживать, я просто быть счастливым и играть в футбол", - написал игрок в социальных сетях

Отметим, что Неймар пропустит игру против своего экс-клуба - с "Барселоной" в 1/8 финала он не сыграет.