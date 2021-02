Феномен за 60 млн: Эдуардо Камавинга перерос Лигу 1 и готов играть за Реал

Вообще суперталантливые тинэйджеры на топ-уровне - это никакая не новость в футболе.

Пеле выиграл для Бразилии чемпионат мира в 17 лет, в том же возрасте рванул Килиан Мбаппе; недолго запрягали Месси, Руни, Марадона, Неймар. Вы уже заметили, что все они форварды, правда?

Тренеры понимают, что даже если молодой нападающий стушуется и потеряет мяч, его подстрахуют. Увы, с защитниками и опорниками это не проходит. Их ошибка - это с большой вероятностью пропущенный гол. Было время, "Арсенал" при Венгере рисковал и доверял 18-летним Фабрегасу и Уилширу. Но в тенденцию это не переросло.

Эдуардо Камавинга тоже не попадает в тренды. Он уникум в плане таланта и понимания игры, а еще чистоты исполнения каждого элемента на поле. Во Франции много крутой молодежи, это факт. Но только ему удавалось съесть полузащиту "ПСЖ" на следующий день после уроков в школе.

***

Эдуардо не было и года, когда родители покинули охваченную нескончаемыми беспорядками Анголу. Он не помнит, как мать с отцом прибыли в Лилль; как не нашли там работы и двинулись дальше на запад; как поменяли полдюжины мест и в конце концов осели в городке под названием Фужер, расположенном в 45 км от Ренна.

Талант Эдуардо стал очевиден, когда ему было 7. Местная детская команда "Драпо Фужер" с его помощью выиграла первый же крупный турнир. Тренер Николя Мартине был в шоке от задатков Камы:

В 2013 году семья Камавинги перенесла тяжелый удар. Отец был на работе, а мать отвозила Эдуардо и других детей в школу, когда их дом загорелся. Из него почти ничего не уцелело, и если бы не помощь соседей, беженцы из Анголы оказались бы на улице.

По иронии судьбы, в тот же вечер Камавинге позвонили из "Ренна". Неизвестный представился Жульеном Стефаном, тренером академии. Он спросил, может ли Эдуардо сыграть за его команду на предстоящем турнире. Когда они договорились о встрече, Селестино, отец Эдуардо, взял 10-летнего сына на руки и сказал: "Теперь ты - надежда нашей семьи. С твоей помощью мы однажды встанем на ноги".

Парень засмеялся, но слова запомнил. Когда спустя 5,5 лет он подписал профессиональный контракт с "Ренном", то напомнил отцу о том разговоре: "Помнишь наш сгоревший дом? Ну вот мы оттуда и выбрались".

***

За подписание Камавинги в "Ренне" отвечал Филипп Барро - он в те годы занимался комплектацией юношеских команд красно-черных. Эдуардо он видел всего раз - и этого хватило.

В первую команду "Ренна" Камавинга попал в 16 лет и 4 месяца. Свой дебютный профессиональный контракт он подписал еще раньше - в декабре 2018-го. Ну а с середины 2019-го начался его взлет, по своей стремительности напоминающий разве что восхождение Килиана Мбаппе в "Монако".

18 августа Камавинга впервые попал на первые полосы мировых СМИ после фееричной победы над "ПСЖ" - 2:1. 16-летний парень съел центр поля Парижа в составе Маркиньоса, Верратти и Ди Марии, отметившись тремя отборами, 98% точности передач и голевым черпачком на Ромена Дель Кастильо.

Дальше были 6 отборов и 4 перехвата на поле "Монако". А еще через несколько месяцев Камавинга забил свой дебютный гол в Лиге 1, за счет финтов разбросав защиту будущего полуфиналиста Лиги чемпионов "Лиона" - 1:0.

Игра бретонского тинэйджера стала сенсацией далеко за пределами Франции. Поражал, прежде всего, богатый набор игровых качеств, которые демонстрировал несовершеннолетний хавбек. Директор академии "Ренна" Ландри Шовен признается, что Камавинга в его личном топ-листе уступает только одному человеку:

***

У Шовена есть причины так говорить. Обычно, когда игрока называют "универсалом", то он недостаточно хорош на всех позициях. С Камавингой иначе - он необычайно полезен везде.

В прошлом сезоне Эдуардо действовал на позиции волнореза, прямо над четверкой защитников. И действовал образцово. У таланта "Ренна" врожденное понимание игры - он знает, куда открыться, когда притормозить, а в какой момент послать мяч вперед. На скринах это хорошо видно. Если Камавинга видит перенасыщенный участок поля, то ищет другое направление атаки.

Когда нужно освободить зону для партнеров, он всегда готов сделать ключевой рывок и увести за собой защитника.

Хавбек "Ренна" не пасует на партнеров, находящихся в плохом положении для приема мяча. После его передач команда почти не теряет владения.

При этом у Камавинги еще и великолепная техника работы с мячом. В среднем за матч он выполняет 1,5-2,5 обводки, преимущественно убирая оппонентов на замахах. Это создает ему пространство для рывков с мячом на 20-30 метров.

Наконец, прессинговать Камавингу - тоже так себе идея. Он хорошо видит поле и в среднем обрезается не чаще 0,7 раза за 90 минут.

***

Жульен Стефан, который параллельно с Камавингой дорос до первой команды "Ренна", услышал своего подопечного, и с сезона-2020/21 перевел его на позицию бокс-ту-бокса, отправив страховать юное дарование чемпиона мира-2018 Стивена Нзонзи.

Поначалу это решение работало просто великолепно. Камавинга вытащил для "Ренна" ничью в Лилле (1:1), а затем забил эффектный победный гол с "Монпелье" (2:1). Но дальше пошли медные трубы.

Эдуардо не нарушает дисциплину, вовсе нет. Наоборот, Шовен вспоминает, что парень "одинаково вежливо вел себя в отношении директора академии и техперсонала". Но беда в том, что он развивается быстрее, чем его клуб. "Ренн" продал своего лучшего вингера Рафинью в "Лидс"; не нашел адекватной замены Эдуару Менди на воротах; остался без забивного центрфорварда после демарша Мбайе Ньянга. Фактически, бретонцы вернулись в ту точку, в которой пребывали 2-3 года назад. И Эдуардо приуныл.

Еще год назад Килиан Мбаппе сам предложил ему обменяться футболками со словами: "Надо успеть, а то скоро оба будем в "Реале". И это не совсем шутка. Transfermarkt оценивает Камавингу в 60 млн евро. В декабре его отец Селестино, посоветовавшись с уже опытными родителями Килиана, сменил сыну агента и подписался со Stellar Sports. Эта контора, например, выбила Гарету Бэйлу 15 млн в год в Мадриде.

Сам Камавинга не скрывает, что с детства болеет за "Сливочных", но "Ренн" просит его подписать новый контракт ради большей суммы трансфера. Бретонцы не хотят повторения истории с Усманом Дембеле, который переехал в Дортмунд за 15 млн, а уже через год отбыл в "Барсу" за 120.

***

Немудрено, что Камавинга растерялся - такие проблемы в 18 лет! Лишь к январю юному хавбеку удалось привести нервы в порядок, и он засверкал во всю мощь. Против "Лиона" Эдуардо сделал 8 отборов и 2 перехвата; с "Лиллем" выполнил 3 отбора, 3 обводки и отдал 50 передач с точностью 93%; в дерби с "Брестом" отметился 5 отборами и 90% точности передач.

До этого Кама еще стал самым юным автором гола сборной Франции с 1914 года. Его мяч в товарняке с Украиной вы наверняка не забыли, но и в остальных играх Камавинга смотрелся интересно. Получив 20 минут в матче с хорватами, хавбек "Ренна" заставил говорить о себе Дешама и всю страну.

Разумеется, летом будет трансфер. "Ренну" нужно отбить потери "карантинного" сезона, а Эдуардо необходимы вызовы совершенно иного уровня. Пресса настойчиво отправляет его в "Реал". Камавинга не потянет роль Модрича, но в состоянии побороться за два оставшихся места в полузащите. К тому же, в Мадриде Зидан, а он всегда найдет место для француза, чего не скажешь о норвежцах и украинцах. Также не секрет, что парня ведет и всесильный "ПСЖ".

MARCA: Against PSG for Camavinga who also have the French pearl as a priority objective for next year. pic.twitter.com/xAeUVt8TQn