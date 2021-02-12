Кубок Франции. 1/16 финала. Сент-Этьен вылетел от Сошо, а Ренн - от Анже

Ох и повезло сегодня "Сошо"! Хозяева за 90 минут не организовали ни единой острой атаки, но забили гол и прошли дальше. Сильно помог в этом представителю Лиги 2 новичок "Сент-Этьена" Папе Сиссе - он потерял мяч в собственной штрафной на 5-й минуте, любезно позволив "Сошо" отличиться.

В дальнейшем хозяева только отбивались, а "Стефануа" атаковали, но делали это несколько вальяжно, даже самоуверенно. Тем не менее, мяч в ворота не шел. Вратарь "Сошо" Мехди Жаннен поймал кураж и отразил два сложнейших штрафных от Вахби Хазри, а позже и удар в створ от Аймена Муэффека. Это и стало решающим при определении победителя.

"Сент-Этьен" провел еще один разочаровывающий вечер. Команда плетется 15-й в таблице Лиги 1 и ей как воздух необходима уверенность в своих силах. Сегодня ее стало только меньше.

"Сошо" - "Сент-Этьен" - 1:0

Гол: Бедия, 5

Полуфиналист минувшего розыгрыша Кубка "Ренн" неожиданно вылетел после первой же игры. Бретонцы сегодня провалили первый тайм с "Анже" и не сумели исправиться во втором. Анжело Фульжини - злой гений красно-черных. Он открыл счет ударом со второго этажа на 4-й минуте, а на 14-й реализовал пенальти, который заработал Пьеррик Капель.

Ближе к перерыву "Ренн" мог вообще сушить весла, но Наиф Агер выручил команду после удара 17-летнего вундеркинда Шо. Еще больше надежды добавил эффектный гол Серу Гирасси в начале второй половины. "Ренн" провел всю концовку в атаках, но для спасения не хватило реализации. Гбохо, дважды Террье и снова Гирасси упустили свои шансы.

Таким образом, в следующий раунд Кубка не пробились сразу 7 клубов Лиги 1. Помимо "Ренна" и "Сент-Этьена" это "Бордо", "Ним", "Дижон", "Реймс" и "Нант".

"Анже" - "Ренн" - 2:1

Голы: Фульжини, 4, 14 (с пенальти) - Гирасси, 53