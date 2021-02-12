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"Мой ребенок плачет из-за того, что в футболе есть такие, как вы". Отец Неймара ответил тренеру Кана

Франция
(1 голосов)

Давайте разбираться

"Мой ребенок плачет из-за того, что в футболе есть такие, как вы". Отец Неймара ответил тренеру Кана

Getty Images

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Неймар да Силва, отец форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара, ответил наставнику "Кана" Паскалю Дюпра после поединка 1/32 финала Кубка Франции (1:0). Дюпра после матча отметил, что "не будет плакать и оставит это Неймару".

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"Мой ребенок плачет из-за того, что в футболе есть такие тренеры, как вы, арбитры слабого уровня, молчаливые боссы лиг, предвзятые журналисты".

"Да, он должен плакать, но благодаря моим слезам и слезам моего сына, настоящего спортсмена, у нас всех будет еще один волшебный футбольный вечер. Он вернется и снова будет побеждать".

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В статье: Неймар Кубок Франции Паскаль Дюпра "Кан" Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Неймар-старший
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
12.02.2021 в 12:16
Плачет, потому что характер бабский
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