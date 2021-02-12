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"Мой ребенок плачет из-за того, что в футболе есть такие, как вы". Отец Неймара ответил тренеру Кана
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Неймар да Силва, отец форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара, ответил наставнику "Кана" Паскалю Дюпра после поединка 1/32 финала Кубка Франции (1:0). Дюпра после матча отметил, что "не будет плакать и оставит это Неймару".
"Мой ребенок плачет из-за того, что в футболе есть такие тренеры, как вы, арбитры слабого уровня, молчаливые боссы лиг, предвзятые журналисты".
"Да, он должен плакать, но благодаря моим слезам и слезам моего сына, настоящего спортсмена, у нас всех будет еще один волшебный футбольный вечер. Он вернется и снова будет побеждать".
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